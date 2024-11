Należy unikać nagłych zmian w diecie kota. Wprowadzaj karmę dla kotów dorosłych stopniowo, aby nie zakłócać pracy układu pokarmowego.

Oczywiście jeśli kocię przypadkiem zje trochę karmy z miski dorosłego kota, to nic mu się nie stanie, ale dopilnuj by do tego nie dochodziło. Karma dla kota dorosłego po prostu nie dostarczy kocięciu wszystkich składników pokarmowych potrzebnych do zdrowego rozwoju organizmu.

Przy wprowadzaniu karmy dla kotów dorosłych pamiętaj o kontrolowaniu masy ciała kota. Koty jedzą małe posiłki kilka razy dziennie. Niezależnie od schematu karmienia pamiętaj o dokładnym odważaniu i nie przekraczaniu dobowej porcji karmy