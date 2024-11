To, czym koty się żywią, ale również sposób w jaki jedzą oraz ich tryb życia, mają ogromny wpływ na ich dobrostan i zdrowie.



Koty domowe mają zdecydowanie odmienne nawyki żywieniowe od ludzi czy psów. Zamiast dwóch do trzech większych posiłków, koty wolą podjadać niewielkie ilości przez cały dzień. Należy więc uważać, aby nie przekarmić zwierzęcia podczas takich posiłków. Najlepiej odmierzyć odpowiednią dzienną dawkę karmy, a następnie podzielić ją na mniejsze lub pozostawić w misce na cały dzień i pozwolić kotu jeść, kiedy ma ochotę w zależności od jego preferencji.



Specjalne, interaktywne miski spowalniające jedzenie (feeding puzzle) to kolejny doskonały sposób na wykorzystanie instynktu łowieckiego kota i zachęcenie go do większej aktywności w czasie posiłków.