Masa ciała kota będzie się zmieniać w ciągu życia, a Ty musisz umieć rozpoznać, kiedy przybieranie na wadze lub chudnięcie stanie się problemem. Może to być trudne, jeśli przyrost lub spadek masy ciała jest powolny, ale na kilka kwestii trzeba zwrócić uwagę.

Koty o skłonnościach do tycia

Do kotów najbardziej zagrożonych skłonnościami do tycia należą:

krótkowłose koty typu europejskiego (nie koty rasowe),

koty niezbyt aktywne w wieku od pięciu do dziesięciu lat,

kocury,

koty wysterylizowane, ponieważ sterylizacja może spowodować szybki przyrost masy ciała,

koty karmione nieregularnie i otrzymujące większe niż zalecane porcje karmy,

koty przebywające w domu, mające ograniczone możliwości ruchu i zabawy.

Kontrola masy ciała kota

Na masę ciała kota wpływają różne czynniki, w tym jego wielkość, rasa, płeć i wiek. Porównywanie aktualnej wagi kota do optymalnej masy ciała typowej dla rasy nie zawsze jest więc miarodajne. Zamiast tego możesz z łatwością skontrolować kondycję ciała zwierzęcia wykonując kilka prostych czynności.

Koty o prawidłowej masie ciała powinny mieć kształt klepsydry patrząc z góry, z wyraźnym wcięciem za żebrami. Jeśli zarys sylwetki jest bardzo wyraźny, kot może mieć niedowagę, jeśli jest rozszerzony i mało wyrazisty, kot może mieć nadwagę.

Dotykając kota, możesz określić, czy jego masa ciała jest prawidłowa. Sprawdź, czy można wyczuć i policzyć jego żebra, wyczuć kręgi w kręgosłupie, mięśnie i fałdę tłuszczu na brzuchu. Następnie porównaj to z informacjami poniżej, aby określić, czy masa ciała kota jest niepokojąca.

Żebra wyczuwalne, ale niewidoczne oznaczają, że masa ciała kota jest prawidłowa.

Jeśli wyczuwasz żebra, ale nie możesz ich policzyć, kot ma nadwagę.

Jeśli w ogóle nie wyczuwasz żeber, kot jest otyły.

Jeśli obawiasz się o zdrowie kota, zabierz go do lekarza weterynarii, który zbada go w podobny sposób i zleci dodatkowe testy, aby ocenić masę ciała zwierzęcia.