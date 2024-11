Otyłość to poważny problem w populacji kotów — na przykład w Wielkiej Brytanii szacuje się, że co czwarty kot cierpi z tego powodu. Nadmierna masa ciała skraca życie zwierzęcia i wpływa negatywnie na ogólny stan zdrowia. Wprowadzenie odpowiedniego programu odchudzania umożliwia powrót do optymalnej masy ciała u 80 - 90% pacjentów.

Odpowiednia dieta ułatwia proces odchudzania

Dieta odchudzająca ma 3 kluczowe cele: zmniejszenie ilości przyjmowanych kalorii, zapewnienie uczucia sytości pomiędzy posiłkami oraz dostarczenie odpowiedniej ilości niezbędnych składników pokarmowych. Taka strategia zwiększa szansę na osiągnięcie optymalnej masy ciała.

Nie należy natomiast ograniczyć dawki pokarmowej dotychczas stosowanej karmy w celu zmniejszenia masy ciała zwierzęcia. Takie postępowanie może być wręcz niebezpieczne, ponieważ prowadzić może do niedoborów niezbędnych składników pokarmowych.

Specjalna dieta, opracowana w celu redukcji masy ciała kota, powinna charakteryzować się zwiększoną ilością białka, obniżonym poziomem tłuszczu oraz odpowiednią zawartością składników mineralnych i witamin. Taka dieta pomaga chronić masę mięśniową i zrekompensować ograniczenia dawki pokarmowej. Dieta taka może zawierać dodatkowo inne, aktywne składniki pokarmowe, ktore będą np. wpływać korzystnie ma funkcjonowanie stawów czy stan zdowia i wygląd skóry i sierści.

Najnowsze diety weterynaryjne zawierają specjalną kompozycję różnych typów włókna pokarmowego. Ich unikalne proporcje pomagają zapewnić kotu uczucie sytości, co ogranicza nasilenie nawyku żebrania i zwiększa szanse na skuteczne odchudzenie kota.

Ważne przy wspomaganiu odchudzania kota jest zapewnienie mu nieograniczonego dostępu do świeżej wody, w kilku różnych miejscach w domu. Picie odpowiedniej ilości wody sprzyja trawieniu.