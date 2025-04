Dlaczego mój kot chudnie?

Kot i pasożyty

Utratę masy ciała u kota może spowodować szereg różnych pasożytów. Dwa typy: Giardia i Kokcydia, powodują ciężką biegunkę, która może prowadzić do odwodnienia i utraty masy ciała. Jeżeli uważasz, że kot został zaatakowany przez pasożyty, koniecznie zabierz go do weterynarza, który będzie w stanie określić, jaki to pasożyt i doradzić, w jaki sposób chronić kota (i Ciebie).

Kule włosowe i koty

Koty spędzają dużo czasu na pielęgnacji, która reguluje ich temperaturę ciała oraz utrzymuje włosy i skórę w czystości. Jednakże, jeżeli włosy nie są prawidłowo wydalane przez układ trawienny, mogą się łączyć i tworzyć kule. Te grudki zmatowionych włosów mogą prowadzić do cofania się, zaparć, blokad przełyku, utraty apetytu i ewentualnej utraty masy ciała.

Niedobór witamin u kotów

Utrata masy ciała, z towarzyszącymi problemami dermatologicznymi, takimi jak nadmierne łuszczenie się skóry, wyłysienia i świąd, mogą być objawem niedoboru witamin z grupy B. Zdarza się to w przypadku niektórych chorób przewodu pokarmowego a także przy stosowaniu niedoborowej diety. Witaminy z grupy B należą do witamin rozpuszczalnych w wodzie i nie są magazynowane w organizmie.

Niekompletna i niezrównoważona dieta może narażać kota na niedobory witamin i innych składników odżywczych. Jeśli Twój kot traci na wadze i obawiasz się, że może to wynikać z niedoboru witamin, skontaktuj się z weterynarzem.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy związane z niedawną utratą wagi przez kota, odwiedź weterynarza, który przeprowadzi pełne badanie i rozwieje Twoje obawy. Najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedniej wagi jest regularne odwiedzanie weterynarza oraz odmierzanie ilości karmy, aby łatwo można było zauważyć wszelkie zmiany w przyjmowaniu pokarmu.