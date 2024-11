Koty to z natury aktywne zwierzęta, które uwielbiają krótkie okresy intensywnej aktywności angażujące zarówno ciało, jak i umysł. Koty mające możliwość wychodzenia z domu chętnie spędzają kilka godzin dziennie na przemierzaniu okolic i polowaniu.

W przypadku kotów niewychodzących, muszą one spędzać dużo czasu z opiekunem i mieć mnóstwo zabawek, tak by miały czym się zająć.

Jest to szczególnie ważnie w przypadku kociąt, które powinny mieć możliwość poznawania swoich naturalnych zachowań takich, jak wspinanie się czy drapanie, co pozwoli im stać się zdrowymi dorosłymi kotami. Dobrą wiadomością jest to, że możesz pomóc swojemu kocięciu w zaspokojeniu jego potrzeb i zapewnić mu odpowiednią ilość ruchu poprzez zabawę. Zaplanuj kilka krótkich sesji zabawy w ciągu dnia z użyciem zabawek (wystarczy papier zmięty w kulkę!) oraz aktywności, które zachęcą Twoje kocię do podążania za Tobą, skakania i pogoni.

W przypadku dorosłych, niewychodzących kotów, zaplanuj wiele sesji zabawy i interakcji w ciągu całego dnia Należy zadbać o to, aby otoczenie kota przebywającego wyłącznie w domu nie stało się nudne, ponieważ może to prowadzić do braku aktywności i przybierania na wadze.

Aktywność fizyczna i zabawa są niezbędne dla wszystkich kotów, gdyż zapewniają im stymulację psychiczną i fizyczną oraz zachęcają do zachowań społecznych. Zapewnienie kotu miejsca do zabawy, a także dostępu do wielu różnych zabawek dla kotów i drapaków oraz możliwości zabawy z Tobą pomoże mu pozostać zdrowym i szczęśliwym.