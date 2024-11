Lekarz weterynarii używa oceny kondycji ciała kota, by sprawdzić, czy nie ma on zarówno nadwagi, jak i niedowagi. Samo zważenie kota nie zawsze wystarcza, by określić, czy jego kondycja jest prawidłowa; dzięki systemowi oceny kondycji ciała, można ocenić nie tylko jego wygląd, ale także samopoczucie.

Do oceny kondycji ciała wykorzystuje się skalę 9-cio stopniową, gdzie 1 oznacza „wychudzenie” a 9- „ciężką otyłość”. Ocenie podlegają trzy kluczowe elementy: żebra, wcięcie za żebrami oraz obrys brzucha kota. Ocena 5 oznacza, że kot jest w idealnej kondycji. Oznacza to, że jego ciało ma prawidłowe proporcje, żebra są łatwo wyczuwalne, patrząc z góry widoczne jest wcięcie za żebrami (talia), a patrząc z boku- obrys brzucha nie wykracza za obrys klatki piersiowej.

Twój lekarz weterynarii może pomóc Ci w przeprowadzeniu oceny kondycji ciała kota. Bardzo ważne są także regularne wizyty kontrolne u lekarza weterynarii, który pomoże Ci monitorować kondycję kota w miarę upływu lat.