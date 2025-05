Ryzyko zdrowotne u kotów z nadwagą i otyłością

Jakie zagrożenia wiążą się z nadwagą lub otyłością kota?

Generalnie, otyłość może prowadzić do skrócenia i pogorszenia jakości życia kota, ogranicza mu możliwości zabawy i poruszania się, a także zwiększa ryzyko podczas zabiegów chirurgicznych i utrudnia badanie kliniczne.

Cukrzyca

U kotów z otyłością ryzyko rozwoju cukrzycy jest wyższe. Aż 80 do 90% otyłych kotów ma cukrzycę i wymaga codziennej iniekcji insuliny. Często u kotów choroba ta jest odwracalna po przywróceniu prawidłowej masy ciała. W związku z eliminacją nadmiernej tkanki tłuszczowej mechanizmy regulacji poziomu glukozy we krwi powracają do normy.

Osłabienie odporności

Otyłość może również osłabiać mechanizmy odpornościowe kota, a w efekcie zwiększać podatność zwierzęcia na zakażenia. Zalicza się do tego zakażenia układu moczowego oraz kamicę moczową, które pojawiają się w konsekwencji obniżonej aktywności fizycznej kota z nadwagą, zmniejszenia pobrania wody i rzadszego oddawania moczu niż u kotów o prawidłowej masie ciała.

Niewydolność wątroby

Jednym z poważnych i potencjalnie śmiertelnych zagrożeń dla otyłych kotów jest niewydolność wątroby. W przypadku niedożywienia, jak przy głodówce, organizm kota wykorzystuje rezerwy tłuszczowe, transportując je do wątroby, gdzie przekształcane są na energię. Proces ten jednak szybko prowadzi do upośledzenia czynności wątroby, co w efekcie może wywołać zagrażającą życiu kota niewydolność wątroby.

Pielęgnacja sierści i zachowanie

Nadwaga utrudnia kotu pielęgnację sierści, co może prowadzić do problemów skórnych. Nadmierna masa ciała stanowi także obciążenie dla stawów i może powodować stany zapalne. Otyłość negatywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, prowadząc do duszności i problemów z sercem.

Nadwaga lub otyłość wpływają również niekorzystnie na zachowanie kota. Otyły kot nie może szybko reagować, uciec czy ukryć się w razie zagrożenia, nie może więc zachowywać się typowo dla swojego gatunku, co staje się źródłem przewlekłego stresu.

Zapewnienie kotu odpowiedniej diety i aktywności fizycznej, oraz właściwe nawyki pomogą Ci ochronić kota przed ryzykiem rozwoju nadwagi i otyłości. Najpierw porozmawiaj z lekarzem weterynarii, który ustali odpowiednie postępowanie.