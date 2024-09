Po co kotu wąsy (wibrysy)?

Okazywanie emocji za pomocą wąsów

Wąsy kota to jego nieodłączny atrybut

Kolejną istotną funkcją kocich włosów czuciowych jest ich rola podczas komunikacji z innymi osobnikami. Czując pełen komfort i relaks, kocie wąsiska będą rozluźnione, a kocia sylwetka i mimika twarzy będą wyrażały pozytywne emocje. Gdy jednak nasz kot poczuje się zagrożony, przestraszony, lub będzie szykował się do ataku – wtedy najczęściej wibrysy przyjmą nastroszoną lub ściągniętą wzdłuż ciała postać. Ta wiedza pozwoli kocim opiekunom zorientować się w emocjach, jakie, w danej chwili, targają ich podopiecznym.Znając funkcje i przeznaczenie kocich wąsów, można wysnuć wniosek, że są one kotu niezbędne do życia. Nie jest to do końca prawda, jednak na pewno są one potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Udowodniono bowiem, że koty, które zostały pozbawione wibrysów, nie są w stanie prawidłowo chodzić, zdarzają się im potknięcia na prostej drodze, „nie doskakują” do miejsca, na które próbowały wskoczyć lub zanika gracja ich ruchów. Dlatego też warto dbać o kocie wąsy i w żadnym wypadku nie próbować ich przycinać! Podczas zabawy z kotem warto przypomnieć dzieciom, aby nie męczyły zwierząt , ciągnąc je za wąsy (a obok ogona, to właśnie kocie wąsiska wydają się dzieciom najbardziej atrakcyjne).Jednak gdy zdarzy nam się zauważyć na podłodze zgubiony wąs – nie panikujmy. Kocie włosy czuciowe regenerują się. Czas, w którym taki wąs odrośnie, jest dość długi, bo to około 3 miesięcy, ale też po utracie jednego wibrysa zwierze nie odczuje znaczącego dyskomfortu.Dbajmy, szanujmy i doceniajmy kocie wąsy oraz pamiętajmy – w kwestii zarostu, koty są prawdziwymi trendsetterami.Autor: lek. wet. Franciszek Paśko