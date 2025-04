​Jak rozpoznać stres u kotów?

Sposoby zapobiegania stresowi u kotów i jego łagodzenia

Co można zrobić, aby złagodzić stres i niepokój u kota? Jeden ze sposobów to ograniczenie sytuacji odbieranych przez koty jako nieprzyjemne. Zamiast zabierać go w podróż, może lepiej zorganizować nad nim opiekę, aby pozostał w miejscu, w którym czuje się bezpiecznie?

„Wzbogacenie środowiska” to termin stosowany przez lekarzy weterynarii, a chodzi po prostu o sprawienie, aby Twój dom był przyjaźniejszy dla zwierzęcia. Koty także mogą się nudzić, co może prowadzić do problemów z zachowaniem. Z natury uwielbiają polować, a zatem baw się z nim tak często jak, to możliwe.

Innym pomysłem na zmniejszenie stresu u kota jest umieszczenie dodatkowych kuwet lub misek na karmę. Ogranicza to współzawodnictwo w domu, w którym przebywa więcej niż jeden kot. Wiele z nich lubi przebywać w wysoko położonych punktach i doceni drzewko-drapak, z którego może obserwować czynności domowe z bezpiecznej odległości. Fontanny wodne mogą być sposobem na nudę i jednocześnie zachęcić kota, by więcej pił.

Jeśli Twój kot nie zareagował pozytywnie na powyższe sposoby i nadal jest zestresowany, możesz wypróbować inne. Kocie feromony (substancje chemiczne uwalniane do powietrza, które wpływają na zachowanie zwierzęcia), dostępne w dyfuzorach i aerozolach, mogą pomóc złagodzić stres. Stosuje je wiele gabinetów weterynaryjnych, aby uspokoić kocich pacjentów.

Leki na receptę to inna możliwość, którą może zalecić lekarz weterynarii. A dla tych opiekunów, którzy nie są w stanie podawać swoim kotom leków doustnych, istnieją diety na receptę z antystresowymi składnikami pokarmowymi. Ich stosowanie jest tak łatwe, jak napełnianie miski z jedzeniem.

Odwiedź lekarza weterynarii

Lekarz weterynarii to najcenniejsze źródło informacji na temat stresu u kota. Będzie mógł Ci doradzić, co zrobić, aby dojazd do kliniki odbył się bezproblemowo. W razie potwierdzenia diagnozy stresu możecie omówić możliwość zastosowania specjalnej diety na receptę.