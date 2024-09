Łączenie karmy suchej i mokrej w karmieniu mieszanym kota

Wybredny kot i jego przyzwyczajenia żywieniowe

Kot nauczony jednego rodzaju menu, będzie wybrzydzał i „kręcił nosem”, gdy poda mu się coś innego. Nie chodzi tu tylko o diametralną zmianę karmy suchej na mokrą lub odwrotnie. Często podanie innej wersji tej samej karmy może spotkać się z odmową.

Najprostszym rozwiązaniem byłoby podawanie kotu jedynie tej karmy, do której jest przyzwyczajony. Oszczędziłoby nam to zmartwień, a kotu kilkudniowej głodówki, która może być dla jego zdrowia bardzo niebezpieczna. Co jednak zrobić, gdy ze względów zdrowotnych, musimy zmienić jedzenie naszego kota?Zwłaszcza, że w przebiegu niektórych chorób odpowiednia dieta stanowi klucz do powrotu do zdrowia.

Pokarm dla kota – zmiana kociej diety

Trzeba pamiętać, że nie chodzi tylko o dietę odchudzającą. Przestawienie kota na karmę o obniżonej kaloryczności wpłynie nie tylko na odzyskanie prawidłowej masy ciała, ale takze dzięki czemu kot powróci do prawidłowej masy ciała wpłynie także może:

przynieść pozytywne efekty w terapii cukrzycy

zmniejszyć dolegliwości wynikające ze zmian zwyrodnieniowych stawów

umożliwić kotu przeprowadzenie normalnej toalety

Warto mieć także na uwadze fakt, że często wymagana jest dieta innego rodzaju, tzw. dieta hipoalergiczna, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie kotom z alergią pokarmową. Natomiast koty, które miewają nawracające problemy z dolnymi drogami moczowymi, nierzadko wymagają przestawienia na specjalistyczne żywienie zapewniające właściwe pH moczu.

Jak karmić koty o wybrednym apetycie?

Wskazań do zmiany karmy jest wiele. Niezależenie od tego, które z nich dotyczy kota, właściciel musi zmierzyć się z problemem przedstawionym na początku, tj. wybrednością kociego podniebienia.