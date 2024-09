Objawy choroby u kota

Obserwując zachowanie kota możemy zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Każda zmiana w zachowaniu kota, która znacząco odbiega od jego charakteru, może być pierwszym objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że dane zachowanie zwiastuje chorobę kota, a nie przejściową zmianę humoru? Okazuje się, że koty wysyłają nam subtelne znaki. Na co więc zwrócić uwagę, by ułatwić weterynarzowi postawienie diagnozy?

Dziwne zachowanie kota jako objaw choroby kota

Niepokojące sygnały

Powinniśmy zwrócić uwagę na wszelkie zmiany zachodzące w relacji kota z właścicielem. Jeśli nasz kot zaczyna unikać kontaktu, częściej niż zwykle przebywa w odosobnionych miejscach, nie wykazuje radości, gdy próbujemy nawiązać z nim relację, to należy zwiększyć swoją czujność. Niepokoić powinny nas również takie zmiany, jak lękliwość, niespokojność czy agresja kota skierowana w stronę domowników lub innych zwierząt.

Istotne są także zmiany w zachowaniu podczas spożywania posiłków i załatwiania potrzeb fizjologicznych. Objawem choroby może być na przykład brak apetytu u kota bądź wzmożone pragnienie. Warto kontrolować także zachowanie zwierzęcia podczas oddawania moczu i kału. Jeśli zauważymy jakieś trudności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, to koniecznie skontaktujmy się z lekarzem weterynarii. Alarmująca powinna być sytuacja, gdy kot załatwia się poza kuwetą, jeśli do tej pory nie miał problemów z utrzymaniem czystości.

Tryb życia kota

Jednym z pierwszych objawów choroby są zmiany zachodzące w poziomie aktywności. Zarówno znaczny spadek, jak i wzrost aktywności, powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Gdy zauważymy nieprawidłowości w ilości snu, czyli poważne zwiększenie lub zmniejszenie czasu poświęcanego na drzemki, to powinniśmy baczniej obserwować nasze zwierzę. Konieczne będzie dokładne zbadanie kota pod kątem występowania kolejnych objawów choroby, których przegląd zaprezentowany jest poniżej.

Chory kot – objawy, które powinny nas zaniepokoić

Jakie sygnały powinny wywołać w nas niepokój? Co może być pierwszym objawem kociej choroby? Poniżej przegląd symptomów, które mogą świadczyć o tym, że w organizmie kota zachodzą niebezpieczne zmiany.

Zachowanie kota

osowiałość,

nadmierna aktywność,

agresja,

unikanie kontaktu z domownikami,

senność,

niepokój,

nadmierne miauczenie,

częste przebywanie w ukryciu,

inne znaczące zmiany w zachowaniu.





utrata wagi,

nagły wzrost wagi.

By odpowiednio wcześnie zauważyć te symptomy, należy regularnie kontrolować wagę zwierzęcia (na przykład raz w miesiącu). Co zrobić, gdy pojawiła się nadwaga? Dowiedz się, jak walczyć z nieprawidłową wagą u swojego pupila.

Skóra i sierść kota

sierść staje się matowa,

nadmierna łamliwość,

przetłuszczanie się sierści,

stroszenie sierści,

kot gubi sierść bądź pojawiają się wyłysienia,

owrzodzenia,

strupy,

zgrubienia,

ślady po ukąszeniach lub ślady pasożytów,

uporczywe drapanie,

nadmierne mycie się lub zaprzestanie mycia się.





Uszy kota

wszelkiego rodzaju wycieki z uszu,

złogi woszczyzny,

opuchnięcie małżowiny,

drapanie uszu,

tarcie uszu,

kot potrząsa głową lub ją przekrzywia,

pogorszenie słuchu kota.





Nos kota

wszelkiego rodzaju wycieki,

suchy nos,

uporczywe kichanie u kota.





Oczy kota

wycieki różnego pochodzenia,

widoczna trzecia powieka u kota,

zmiana barwy oka,

łzawienie,

nadwrażliwość na światło,

zapalenie spojówek u kota,

zaburzenia widzenia.





Jama ustna kota

zmiana koloru dziąseł,

kamień nazębny,

odsłonięte szyjki zębowe,

owrzodzenia,

powiększone migdałki,

wypadanie zębów,

połamane lub ruszające się zęby,

nieprzyjemny zapach z pyska,

ślinienie się,

tarcie pyskiem,

brak apetytu,

trudności w jedzeniu.





wymioty,

utrata apetytu,

nadmierne pragnienie,

biegunka,

długotrwałe zatwardzenie,

zmiany w konsystencji i wyglądzie kału,

obecność pasożytów w kale,

uporczywe lizanie okolic odbytu.





trudności w oddawaniu moczu,

inna częstotliwość oddawania moczu,

zmiana wyglądu moczu,

uporczywe lizanie okolic ujścia cewki moczowej.





Układ oddechowy kota

trudności w oddychaniu,

szmery,

świsty,

zadyszka,

zwiększenie częstotliwości oddechu,

uporczywy kaszel,

kichanie,

oddychanie z otwartym pyskiem.





Układ kostny i mięśniowy kota

jakiekolwiek zmiany w chodzie

utykanie,

kot kuleje,

opuchlizna kończyn,

niechęć do ruchu,

awersja do dotykania,

miauczenie lub agresja podczas dotykania.





Układ nerwowy kota

jakiekolwiek drgawki u kota.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o dwóch podstawowych objawach choroby, czyli gorączce u kota oraz zmianach pulsu. Mierzenie temperatury, pulsu i ilości oddechów to bowiem badania, które powinien wykonać lekarz weterynarii.

Kot u weterynarza

Lekarz weterynarii może zapytać nas o pewne symptomy choroby. Zdecydowanie ułatwią one diagnozę, dlatego przed udaniem się do lecznicy, upewnijmy się, czy:

u kota nastąpiła zmiana apetytu,

kot się ślini,

pojawiły się zmiany w oddechu, przede wszystkim dyszenie (jeśli tak, to w jakich momentach),

zmieniła się częstotliwość oddawania kału i moczu lub ich wygląd,

dotknięcie danej części ciała wywołuje u kota ból.

Jeśli prosimy inną osobę o udanie się z kotem do weterynarza, to udzielmy jej odpowiedzi na powyższe pytania. Możemy również poprosić o zadzwonienie do nas już z lecznicy, dzięki czemu samodzielnie przekażemy niezbędne informacje lekarzowi.