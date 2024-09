Co to jest białaczka kotów?

Białaczka kotów (FeLV) jest chorobą wywołaną retrowirusem należącym do tej samej grupy wirusów co HIV, przy czym wirus ten nie może zostać przeniesiony na ludzi.

Obecnie jest znacznie rzadziej spotykany u kotów niż dawniej; szacuje się, że zakażonych jest około 1% kotów. Wynika to z powszechnych i skutecznych szczepień kociąt i dorosłych osobników prowadzonych od lat 90. XX w.

Co się stanie, jeśli mój dorosły kot lub kocię zachoruje na białaczkę kotów?

Białaczka kotów osłabia układ odpornościowy i powoduje wolno przebiegającą infekcję, sprawiając, że zakażony kot jest bardzo podatny na inne choroby, w tym:

nowotwory,

stany zapalne różnych narządów,

problemy reprodukcyjne.

U kociąt może powodować powolne i stopniowe pogarszanie się stanu zdrowia, które w razie braku leczenia prowadzi do śmierci.

Jak przenosi się białaczka kotów?

Choroba jest przenoszona przez ślinę, kiedy koty nawzajem wylizują sobie sierść, dzielą miski z jedzeniem i przebywają blisko siebie. Może też być przenoszona wraz z innymi wydzielinami, krwią i mlekiem.

Wirus ten może ukryć się w komórkach dorosłego kota lub kocięcia – jest to tzw. stan uśpienia. Po przeniknięciu do DNA kota wirus może się rozbudzić po długim czasie od zakażenia i wywołać chorobę.

Jak długo może trwać białaczka kotów?

Pełne objawy chorobowe rozwijają się zwykle w ciągu 2-3 lat od zakażenia wirusem, chociaż w wielu przypadkach kot umiera wcześniej.

Czy istnieje szczepionka przeciwko białaczce kotów?

Na szczęście dostępne są szczepienia, które zapobiegają przewlekłemu zakażeniu i śmiertelnej chorobie.

Szczepionka przeciwko białaczce kotów jest jednym z podstawowych szczepień, co oznacza, że jest obowiązkowa dla wszystkich kotów i kociąt. Skonsultuj się z lekarzem weterynarii, aby wdrożyć odpowiedni program szczepień Twojego kocięcia.

Kiedy jest najlepszy moment na zaszczepienie kocięcia?

Idealny wiek pierwszego szczepienia kocięcia to osiem tygodni, a kolejne szczepienie można przeprowadzić od trzech do pięciu tygodni później. Dotyczy to obowiązkowych szczepień, które chronią kocię przed najczęstszymi i najgroźniejszymi chorobami. Należą do nich:

szczepienia przeciwko katarowi kociemu — zarówno herpeswirusowi kotów (fHV), jak i kaliciwirusowi kotów (FCV);

szczepienia przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV);

szczepienia przeciwko wirusowi białaczki kotów (FeLV).

Lekarz weterynarii doradzi również w sprawie innych zalecanych szczepień dla kocięcia, w zależności od jego trybu życia, w szczególności od tego, czy będzie wychodziło na zewnątrz oraz od tego, czy będzie miało styczność z innymi kotami.

Czy szczepionka przeciwko białaczce kotów wymaga podania dawki przypominającej?

Tak, podobnie jak w przypadku innych obowiązkowych szczepień, lekarz weterynarii poda pierwszą dawkę przypominającą przeciwko białaczce kotów, gdy kocię będzie miało od 12 do 16 tygodni.

Bezpośrednio po ukończeniu 12. miesiąca życia kocięciu należy podać pierwszą coroczną dawkę przypominającą, która będzie powtarzana co roku. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub specjalistycznej porady, koniecznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii.