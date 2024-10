W wieku jednego miesiąca kocięta są gotowe do rozpoczęcia procesu odsadzania od matki. Odsadzanie od matki to okres wysokiego zapotrzebowania na energię. Wprowadź mokrą lub namoczoną karmę dla kociąt zmieszaną z mlekiem lub wodą. W ciągu następnych kilku tygodni stopniowo zwiększaj ilość pokarmu stałego, jednocześnie zmniejszając ilość mleka modyfikowanego lub wody. Podawaj kotu co najmniej 4–5 posiłków dziennie. Przy całej swojej aktywności podczas zabawy kocięta bardzo dużo śpią – do 22 godzin dziennie w fazie odsadzania. Jeśli więc zaobserwujesz częste drzemki, nie ma powodu do niepokoju.