W jakim wieku kocięta otrzymają pierwsze dawki przypominające?

Pierwsza dawka przypominająca obejmuje:

szczepienia przeciwko katarowi kociemu — zarówno herpeswirusowi kotów (fHV), jak i kaliciwirusowi kotów (FCV);

szczepienia przeciwko wirusowi panleukopenii kotów (FPV);

szczepienia przeciwko wirusowi białaczki kotów (FeLV).

Czy kocię może wyjść na zewnątrz przed otrzymaniem pierwszej dawki przypominającej?

Uważa się, że kocięta uzyskują odporność dopiero po otrzymaniu co najmniej dwóch dawek szczepionki — w tym pierwszej w wieku 12–16 tygodni. Od tego momentu są chronione przed chorobami, przeciw którym zostały zaszczepione.

Teoretycznie nie powinny one wychodzić na zewnątrz przed otrzymaniem drugiej dawki. Jednak z behawiorystycznego punktu widzenia dla dobrej socjalizacji jest bardzo ważne, aby młode kocię spotykało się z różnymi sytuacjami w tym czasie.

Kocięta, które nie otrzymały jeszcze drugiej dawki, mogą zatem być wypuszczane, ale tylko tam, gdzie ryzyko zakażenia jest niskie, na przykład w przydomowym ogrodzie.

Ten problem nie dotyczy kociąt, które będą przebywać wyłącznie w domu.

Czy kocię otrzyma w tym czasie również inne szczepienia?

To właściwy moment na podanie pierwszej szczepionki przeciwko wściekliźnie, jeśli lekarz weterynarii zdecyduje, że jest to konieczne. Będzie to zawsze zależało od trybu życia kocięcia i tego, czy planujesz wyjeżdżać z nim za granicę.

Jakie inne dawki przypominające otrzyma kocię?

Kocię wymaga regularnych szczepień przypominających: rok po drugiej dawce szczepienia, a następnie w każdym kolejnym roku. Jeśli we wczesnym okresie życia otrzymało ono szczepienia inne niż podstawowe, konieczne będzie podawanie dawek przypominających.

Lekarz weterynarii zaleci i wdroży harmonogram szczepień odpowiadający indywidualnym potrzebom Twojego kota.

Czy mój kot będzie otrzymywać te same dawki przypominające każdego roku?

Niekoniecznie. Czas trwania odporności na poszczególne choroby zakaźne jest zróżnicowany. Oznacza to, że Twój pupil nie będzie otrzymywać takich samych dawek przypominających każdego roku.

Zależy to od następujących kwestii:

rodzaj zastosowanej szczepionki;

wiek kota;

lokalne ryzyko epidemiologiczne;

zmiany w obowiązującym prawie.

Lekarz weterynarii przekaże informacje o wymaganych szczepieniach przypominających oraz objaśni, przed którymi chorobami chronią.

Czy lekarz weterynarii poinformuje mnie o terminach szczepień przypominających?

Lekarz weterynarii może wysłać przypomnienie o konieczności rezerwacji wizyty w celu podania kolejnej dawki szczepienia. Najlepiej jednak od razu ustalić i zanotować termin kolejnej wizyty szczepiennej.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie terminów szczepień kota, skontaktuj się z lekarzem weterynarii.