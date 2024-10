Czego można się spodziewać po podaniu leków na odrobaczenie?

Leki na odrobaczenie są dość bezpieczne, a objawy niepożądane występują rzadko. Po podaniu leku możesz zauważyć martwe robaki w odchodach kota - jest to normalne i może trwać od tygodnia do dwóch, aż wszystkie dorosłe osobniki zostaną wyeliminowane

Inne objawy niepożądane, które mogą wystąpić, to rozstrój żołądka, biegunka lub wymioty. Leki odrobaczające działają na wszystkie robaki jednocześnie, co może powodować podrażnienie jelit i dyskomfort, w zależności od liczby robaków. Takie dolegliwości są częste, ale zazwyczaj krótkotrwałe i ustępują w ciągu jednego lub dwóch dni. W przypadku masywnego zakażenia pasożytami może dojść do niedrożności jelit, co stanowi poważne zagrożenie dla życia. Jeśli zauważysz niepokojące objawy lub kot wydaje się być w złym stanie, zawsze skonsultuj się z lekarzem weterynarii.