Dbanie o zdrowie kocięcia

Pierwsza wizyta kocięcia u lekarza weterynarii

Kocię należy zabrać do lekarza weterynarii wkrótce po tym, jak trafi do Twojego domu. Lekarz weterynarii przeprowadzi kilka ważnych badań i zabiegów, takich jak szczepienie i odrobaczanie. Jest to doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o zdrowiu kocięcia i jego pielęgnacji.