Do szczotkowania zębów kocięcia używaj specjalnej szczoteczki dla kotów i poproś lekarza weterynarii o polecenie Ci najodpowiedniejszej pasty do zębów. Delikatnie zapoznaj kocię ze szczoteczką, aby przyzwyczaiło się do niej. Zacznij od czyszczenia trzonowców, następnie przejdź do siekaczy, gdyż uważa się, że taka kolejność powoduje mniejszy dyskomfort u kocięcia. Szczotkuj ostrożnie okrężnymi ruchami, uważając by nie uszkodzić dziąseł.