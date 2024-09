Zapewnij kociakowi odpowiednie warunki do karmienia

Koty bywają wrażliwe w kwestii jedzenia – chodzi nie tylko o to, co jedzą, ale także o warunki, w jakich to robią. Postaraj się zapewnić kotu cichą i spokojną przestrzeń, bez zakłóceń. Powinna znajdować się poza zasięgiem wzroku ludzi i zapewniać łatwą drogę ucieczki. Powszechnie wiadomo, że koty nie lubią, gdy ich miseczka z jedzeniem znajduje się w pobliżu kuwety. Do tego miski z jedzeniem i wodą powinny stać w pewnej odległości od siebie, aby jedzenie nie wpadało do wody. Najlepiej byłoby, gdyby miejsce karmienia kociaka nie znajdowało się w Twojej jadalni. Kotów nie należy karmić żywnością przeznaczoną dla ludzi – ich układ trawienny jest inny i taki pokarm może zaszkodzić ich zdrowiu. Oddzielenie tych dwóch obszarów zmniejszy pokusę, aby pozwolić kotu zjadać resztki.