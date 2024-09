Białko odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju kocięcia, ponieważ buduje i odbudowuje tkanki, mięśnie i szkielet. Białko to bardzo cenny surowiec zarówno w żywieniu ludzi, jak i zwierząt, dlatego organizm powinien je wykorzystywać możliwie najefektywniej. Białka są zbudowane z łańcuchów setek (lub nawet tysięcy) aminokwasów. W białkach obecnych jest 20 aminokwasów, które dzieli się na dwa typy: egzogenne i endogenne. Aminokwasy egzogenne nie są wytwarzane przez organizm kocięcia w ilości wystarczającej do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju i dlatego muszą być one obecne w karmie. Aminokwasy endogenne pochodzą z nadmiaru zawartych w diecie aminokwasów egzogennych, lecz mimo to pełnią ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania i powinny być uwzględnione w zbilansowanej diecie.