Nie powinno się adoptować kociąt młodszych niż osiem tygodni, a niektórzy hodowcy wolą, by przebywały one z matką i rodzeństwem z miotu do ukończenia dwunastu tygodni. Do tego momentu powinny być już odsadzone i nauczone podstawowych umiejętności społecznych, niezbędnych do interakcji z innymi kotami. Wiek między ósmym a szesnastym tygodniem życia to także czas, gdy zaczynają one rozumieć, jaką pozycję zajmują w swojej nowej rodzinie. Jest to więc dobry moment na ustalenie relacji między wami.