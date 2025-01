Decyzja o wysterylizowaniu kotki ma ogromne znaczenie. Zabieg ten może pozytywnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie zwierzęcia, ale wiąże się też z licznymi potencjalnymi powikłaniami i konsekwencjami.

Czym jest sterylizacja?

Sterylizacja to zabieg chirurgiczny powodujący nieodwracalną bezpłodność zwierzęcia. U kocurów nazywa się on kastracją, choć czasami terminu tego używa się również w odniesieniu do kotek.

Na czym polega sterylizacja?

Sterylizacja jest zabiegiem medycznym przeprowadzanym przez lekarza weterynarii lub innego wykwalifikowanego specjalistę. Uniemożliwia ona kotce wytwarzanie komórek jajowych, które mogłyby zostać zapłodnione przez plemniki kocura, a także zatrzymuje wydzielanie hormonów płciowych, które przyciągają kocury.

Kiedy można wysterylizować kotkę?

Zarówno kocury, jak i kotki najczęściej strylizuje się w okresie dojrzewania płciowego. W przypadku kotek, okres ten rozpoczyna się od około szóstego-siódmego miesiąca życia, choć sterylizację można bezpiecznie wykonać już w wieku trzech miesięcy. Młode kotki zwykle przechodzą pierwszą ruję w szóstym miesiącu życia; można wtedy zaobserwować zmiany w ich zachowaniu — intensywnie wokalizują, ocierają się o nogi lub meble i przyjmują charakterystyczną pozycję za każdym dotknięciem ich grzbietu.

Czy sterylizacja kotki jest konieczna?

To, czy kotka zostanie wysterylizowana, zależy od opiekuna- od tego, czy planuje on posiadać w przyszłości kocięta a także od wskazań medycznych. Sterylizacja niesie ze sobą wiele korzyści, z których najważniejsze jest istotne wydłużenie życia zwierzęcia.

Sterylizacja może również:

zapobiec niechcianym miotom;

ograniczyć prawdopodobieństwo bójek z innymi kotami;

ograniczyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową;

ograniczyć liczbę bezpańskich kotów, które pojawiają się w konsekwencji niechcianych miotów;

wyeliminować głośne i irytujące dla opiekunów objawy rui.

Jak sterylizacja kotki wpłynie na jej dietę?

Po sterylizacji, u kotki można zauważyć pewne zmiany w jej zachowaniu, w tym również zmiany jej nawyków żywieniowych. Jej apetyt może wzrosnąć o 20–25% podczas, gdy zapotrzebowanie energetyczne zmniejsza się o 30%. Oznacza to, że bardzo szybko może zacząć się przejadać i odkładać nadmiar energii w postaci tłuszczu.

Jeśli kotka zostanie wysterylizowana przed zakończenie okresu wzrostu, będzie potrzebowała karmy przeznaczonej dla kociąt (najlepiej dla kociąt po zabiegu sterylizacji). Szczególną uwagę należy zwracać, aby kotka nie zaczęła nadmiernie przybierać na wadze.

Jakie powikłania mogą wystąpić po sterylizacji?

Najistotniejszą konsekwencją sterylizacji jest niekontrolowany przyrost masy ciała, który z kolei może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. U kotów istnieje bezpośredni związek między otyłością a cukrzycą i chorobą stawów, natomiast u kotów niewychodzących mogą dodatkowo pojawić się problemy trawienne w następstwie braku ruchu i nadmiernej pielęgnacji sierści.

Podjęcie decyzji o wysterylizowaniu kotki może pozytywnie wpłynąć na jej zdrowie i życie wszystkich domowników, ale niesie za sobą długotrwałe konsekwencje. W celu uzyskania dodatkowej porady warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.