Przygotowanie kocięcia i opiekuna do pierwszej wizyty u lekarza weterynarii

Długość wizyty zależy od wielu czynników, ale czasem może trwać nawet godzinę. Na pewno nie chcesz czuć się być pospieszany. Czas jest tez ważny dla kota, by poczuł się pewniej w tej sytuacji

W poczekalni wybierz ciche w miarę osłonięte miejsce i obserwuj zachowanie kota. Przebywanie w pobliżu innych kotów i psów może być dla niego stresujące. Jeśli kot potrzebuje twojego wsparcia i uwagi zapewnij mu to Czasem pomaga przytulanie, mówienie do kota lub ulubiona zabawka. Pamiętaj by nie kłaść transportera na podłodze. Postaw go na kolanach albo specjalnej półce w poczekalni. Kot czuje się bezpieczniej, gdy jest na podwyższeniu. Wiele lecznic ma osobne miejsca dla kotów, wyposażone w takie podwyższenia i kocyki do przykrycia transportera.