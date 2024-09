Co to jest panleukopenia kotów?

Wirus panleukopenii kotów (FPV), zwany także parwowirusem kotów, powoduje wysoce zakaźną i potencjalnie śmiertelną chorobę wirusową, na którą cierpią kocięta i dorosłe koty.

Jakie są objawy panleukopenii kotów?

U kocięcia lub dorosłego kota cierpiącego na zespół niedoboru odporności wskutek zakażenia wirusem FPV może wystąpić wiele różnych objawów. Zwracaj uwagę na następujące objawy:

gorączka,

depresja,

wymioty,

biegunka (często z krwią),

odwodnienie.

Wirus może również spowodować nagły zgon. U kotów, które przetrwają pierwsze dni choroby, dochodzi do immunosupresji, tj. zahamowania funkcji układu odpornościowego. Wirus niszczy krwinki czerwone, które zwalczają infekcję, i dlatego może łatwo dojść do zakażenia wtórnego, np. posocznicy.

Jeżeli zarażona zostanie kotka w ciąży, prawdopodobnie poroni, urodzi martwy miot lub kocięta z nieprawidłowo rozwiniętym mózgiem (hipoplazją móżdżku).

Czy panleukopenia nadal występuje powszechnie u dorosłych kotów i kociąt?

Wirus FPV jest obecnie dobrze kontrolowany u kotów domowych ze względu na powszechne szczepienia, jednak może nadal tworzyć ogniska choroby w schroniskach dla zwierząt i wśród dzikich osobników. W takich wypadkach śmiertelność jest bardzo wysoka.

Co jeszcze należy wiedzieć o panleukopenii kotów?

Po pierwsze choroba jest wysoce zakaźna. Jest inicjowana przez parwowirus, który znajduje się przez długi czas w określonym środowisku — może to być kilka tygodni lub więcej, w zależności od warunków.

Wirus może zatem rozprzestrzeniać się niepostrzeżenie. Ryzyko zakażenia jest bardzo realne, nawet jeśli kocię nie wychodzi na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest szczepienie.

Czy należy zaszczepić kocię przeciwko panleukopenii?

Szczepienie przeciwko FPV jest konieczne w przypadku wszystkich kotów. Są dwie kategorie szczepień: obowiązkowe i zalecane. Szczepienia obowiązkowe są podawane przez lekarza weterynarii wszystkim kociętom i dorosłym kotom bez względu na ich tryb życia. Szczepienie przeciwko panleukopenii kotów należy do kategorii obowiązkowej, tak samo przeciwko herpeswirusom i kaliciwirusom.

To bardzo ważne, aby lekarz weterynarii zlecił te szczepienia.

Kiedy moje kocię powinno zostać zaszczepione przeciwko FPV?

Szczepienie FPV składa się z dwóch dawek, powinny zostać podane w odstępie trzech do czterech tygodni. Pierwszą dawkę kocię mogło dostać zanim zjawiło się w Twoim domu, ponieważ można ją podawać od wieku około 7–9 tygodni.

Zanim przywieziesz kocię do domu, sprawdź czy otrzymało pierwszą dawkę. Następnie należy skontaktować się z lekarzem weterynarii w celu podania drugiej dawki.

Od kiedy kocię będzie chronione przed wirusem?

Kocię zyskuje odporność dopiero po drugim zastrzyku, co oznacza, że do tego czasu należy je separować od innych kotów.

Jest kilka firm wytwarzających szczepionki. Schemat podawania w przypadku każdej z nich może być trochę inny, należy więc poprosić lekarza weterynarii o ustalenie dokładnego kalendarza szczepień.

Czy szczepionka przeciwko wirusowi FPV wymaga podania dawki przypominającej?

Po podaniu dwóch zastrzyków wymagane jest regularne, coroczne podawanie dawki przypominającej.

Odporność na różne choroby utrzymuje się przez zróżnicowane okresy, więc niekonieczne te same dawki przypominające będą podawane co roku. Porozmawiaj z lekarzem weterynarii, aby dowiedzieć się, jakie szczepienia będzie wykonywał podczas każdej wizyty.

Na co należy zwrócić uwagę przed wyborem hodowli?

Kiedy panleukopenia kotów pojawia się w populacji, bardzo trudno jest się jej pozbyć ze względu na naturę wirusa.

Dobre hodowle powinny podejmować odpowiednie środki, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się i zmniejszać wpływ, jaki może mieć na zdrowie kotów.

Należy wprowadzić ścisłe wytyczne sanitarne, w tym:

podział na sektory — osobny sektor dla zwierząt w kwarantannie oraz sektor szpitalny;

zasadę przepływu w przód — tworzenie obwodu jednokierunkowego, rozpoczynając od sektora zamieszkałego przez koty obciążone najwyższym ryzykiem do sektora, w którym znajdują się koty o najniższym ryzyku zakażenia;

odpowiednie czyszczenie i dezynfekcję — nie wszystkie środki dezynfekujące eliminują FPV, dlatego ważne jest, aby używano tych skutecznych.

Należy zapytać hodowcę, czy wprowadził te środki zapobiegawcze.

Ponieważ wirus FPV jest tak zakaźny i potencjalnie śmiertelny, ważne jest, aby upewnić się, że Twoje kocię otrzymało odpowiednie szczepienia we właściwym wieku oraz coroczne dawki przypominające. Jeśli nie masz pewności co do harmonogramu szczepień, porozmawiaj z lekarzem weterynarii.