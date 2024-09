Informacje rasie



To jedna z najpopularniejszych ras terierów. To psy towarzyskie, przyjacielskie i inteligentne, często bywają uparte. Z tego powodu ich szkolenie może być w pewnym stopniu wyzwaniem. Jednak przy odrobinie cierpliwości i smacznych zdrowych nagrodach sukces jest możliwy.

Ogólnie rzecz biorąc, te niewielkie psy dobrze dostosowują się do różnych warunków domowych. Ich wysokość nie przekracza 28 cm, więc rasa nadaje się nawet do niewielkiego mieszkania, pod warunkiem, że pies codziennie będzie miał odpowiednią ilość ruchu. Należy pamiętać o dużej reaktywności terierów, które zniecierpliwione mogą zareagować uszczypnięciem. Konieczne jest zawsze nadzorowanie interakcji psa z dziećmi.

Rasa pochodzi ze szkockich wyżyn, gdzie wykorzystywano je do polowań na szczury i lisy, a do dziś westie mają dość twardy charakter. Zawsze chętne do pogoni i zabawy z ludźmi i psami. Ze względu na silny popęd łowiecki mogą być niebezpieczne dla innych drobnych zwierząt. Westie lubią także eksplorować, kopać i węszyć – z tym nie wygrasz.

Zaskakująco silne jak na swój niewielki rozmiar west highland white terriery są bardzo wytrzymałe. Jest to dość zdrowa i silna rasa psów, która słynie też z długowieczności. Wiele psów tej rasy dożywało nawet dwudziestu lat.

Ich charakterystyczna biała podwójna szata jest dość gruba, by chronić psa przed warunkami zewnętrznymi. To bardzo szybkie i zwinne psy. Mają ciemnobrązowe błyszczące oczy i czujne, a stojące uszy, stale czujnie nasłuchujące.

Dość czujne, zwłaszcza na własnym terenie, west highland white terriery zazwyczaj reagują szczekaniem na zbliżających się nieznajomych. To więc dobry pies stróżujący, chociaż mniej nadają się do miejsc, w których hałas może stanowić problem. Podsumowując, ten niewielki energiczny terier nadaje się do niemal każdego domu.