Sierść może być gładka, szorstka lub drutowata. Żaden z tych typów nie wymaga pracochłonnej pielęgnacji. Co tydzień należy wyszczotkować sierść, co pozwoli usunąć luźne włosy, zapobiega matowieniu i splątaniu. Pomaga też w rozprowadzeniu wydzieliny łojowej, co sprzyja połyskowi sierści. W razie potrzeby przycina się psu pazury, należy też kontrolować stan uszu. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną to muskularny jack russell terrier potrzebuje dużo ćwiczeń. Długie spacery, wędrówki czy bieganie w ciekawym terenie będą doskonałym rozwiązaniem. Zajęty jack russell terrier to zadowolony terier. Psy tej rasy mają silny instynkt łowiecki, dlatego tak ważne jest odpowiednie szkolenie. Jak już wspomniano wcześniej jack russell terriery bywają uparte i łatwo się nudzą, dlatego warto skorzystać z pomocy trenera, zadbać o odpowiednio ciekawe treningi i motywację psa.