Rosnące szczenięta, osobniki dorosłe i dojrzałe psy mają różne wymagania żywieniowe. W konsekwencji dieta musi zostać zaadaptowana do każdego etapu życia, aby pies zdrowo się rozwijał.

Żywienie starszych psów

Starsze psy mają znacząco inne wymagania żywieniowe niż szczenięta, a nawet dorosłe psy. Jeśli pies ma pozostać w jak najlepszym zdrowiu, należy o niego nieustająco dbać. Regularna aktywność fizyczna zapewni, że pies zachowa masę mięśniową i odpowiednią masę ciała. Należy również monitorować stan zębów i sierści.

Ilość pożywienia powinna odpowiadać zapotrzebowaniu energetycznemu psa, czyli być dopasowana do poziomu aktywności zwierzęcia, który zależy od jego wieku i wszelkich problemów zdrowotnych. Pies chory na zapalenie stawów będzie się poruszał mniej i zużywał mniej energii, więc jest narażony na nieprawidłowy przyrost masy ciała. Dieta niskoenergetyczna jest niezbędna tylko wtedy, gdy pies ma nadwagę. Bardzo ważne jest, aby nie przyjmować założenia, że ograniczony entuzjazm do ćwiczeń fizycznych jest normalną konsekwencją starzenia się. Należy zbadać psa, aby stwierdzić, czy cierpi na jakąś chorobę.

Regularne ważenie i kontrole weterynaryjne to najlepszy sposób na wykrycie problemów związanych ze starzeniem się już na samym początku tego procesu.

Starzeniu się towarzyszy również zmiana trawienia i wymogów żywieniowych, więc pokarm dla starszych psów powinien mieć następujące cechy:

Wyższą zawartość witaminy C i E.

Te składniki pokarmowe mają właściwości przeciwutleniające, chroniąc organizm przed szkodliwym wpływem stresu oksydacyjnego związanego ze starzeniem się.

Wysokiej jakości białko

Starsze psy, ze względu na osłabienie funkcji trawiennych, gorzej tolerują diety o wysokiej zawartości białka. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im białka odpowiedniej jakości. W niektórych krajach nadal uważa się, że wysoki poziom białka w diecie prowadzi do niewydolności nerek. Przekonanie to jest jednak błędne. Niewydolność nerek jest przewlekłą, nieodwracalną chorobą, która często pojawia się u zwierząt starszych. Aby spowolnić dalszy rozwój choroby, zaleca się ograniczenie ilości fosforu w diecie. Przed wprowadzeniem nowej diety zawsze należy skonsultować się z lekarzem weterynarii, który oceni aktualny stan zdrowia zwierzęcia.

Podwyższony poziom: żelaza, miedzi, cynku i manganu

Składniki te mają korzystny wpływ na stan zdrowia skóry i wygląd sierści. Ich dodatek do diety w postaci związków organicznych jest lepiej przyswajalny niż w postaci nieorganicznej, co ma duże znaczenie u zwierząt z upośledzoną czynnością przewodu pokarmowego.

Wyższy poziom wielonienasyconych kwasów tłuszczowych

W celu poprawy stanu sierści stosuje się także olej sojowy, olej z ogórecznika, a także olej rybny. Organizm zdrowego psa wytwarza kwasy tłuszczowe, natomiast proces ten może być upośledzony u zwierząt starszych.

Podwyższony poziom włókna działa jako balast.

Podwyższony poziom włókna pomaga ograniczyć ryzyko zaparć, które zwiększa się u starszych psów z powodu spadku ich aktywności fizycznej.

Wraz z wiekiem, wzrasta ryzyko rozwoju problemów stomatologicznych. Aby mieć pewność, że psy takie nadal zjadają odpowiednią ilość karmy, należy zwrócić uwagę na wielkość, kształt i twardość krokietów.