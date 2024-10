Powszechne choroby starszych psów

Kiedy psu przybywa lat, może się okazać, że cierpi on na pewne powszechne dolegliwości, które pojawiają się, gdy ważne narządy organizmu tracą sprawność. Dolegliwości te — mimo że stanowią wyzwanie — można łagodzić, dlatego należy rozmawiać z lekarzem weterynarii już przy pierwszych oznakach każdej choroby.

Zaćma i utrata wzroku u starszych psów

Jedną z dolegliwości występujących u starszych psów, bez względu na ich rasę i wielkość, jest zaćma. Zaćma u psów powstaje tak samo, jak u ludzi: komórki tworzące soczewkę w gałce ocznej patologicznie narastają i z czasem stają się nieprzezroczyste. Oczy psa nabierają niebieskawego odcienia, a jego wzrok zaczyna się pogarszać.

Rozwojowi zaćmy sprzyja cukrzyca, ponieważ wiąże się on z nadmiarem glukozy we krwi. Cukrzyca natomiast jest częstsza u psów otyłych, dlatego dobrą metodą zapobiegania powikłaniom okołocukrzycowym, do których należy zaćma, jest utrzymywanie prawidłowej masy ciała. W szybkim wykryciu tego schorzenia mogą pomóc regularne wizyty u lekarza weterynarii; zabiegi chirurgiczne usuwania zaćmy wykonywane w jej początkowych stadiach udają się w 80% przypadków.

Niedoczynność tarczycy u starzejących się psów

Jest to najczęstsze zaburzenie hormonalne u psów wynikające z osłabienia tarczycy i skutkujące spadkiem stężenia wydzielanych przez nią hormonów. Chociaż przyczyny niedoczynności tarczycy nie są do końca jasne, najczęściej wiążą się one z „atakowaniem” i uszkadzaniem gruczołu przez układ odpornościowy psa lub leczeniem zwierzęcia z powodu nadczynności tarczycy.

Jeśli starszy pies cierpi z powodu niedoczynności tarczycy, przybiera na wadze, mimo że jego dieta się nie zmienia. Może stracić zainteresowanie zabawą i aktywnością fizyczną, wydaje się osłabiony i niespokojny. Jego sierść traci połysk, wysycha i wypada; skóra robi się gruba, pojawia się łojotok, a czasem również świąd.