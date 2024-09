Szczenięta słyną z zamiłowania do eksploracji. Wąchają, liżą i bawią się wszystkim, co je zainteresuje. Jedną z wad tej ciekawości jest ryzyko zarażenia się robakami. Szczenięta mogą urodzić się z pasożytami lub zarazić się nimi po kontakcie z odchodami psów, innych zwierząt, a także insektami, robakami czy ślimakami (zarówno z muszlą, jak i bez). Niedojrzały układ odpornościowy szczenięcia czyni go szczególnie podatnym na choroby wywoływane przez pasożyty. Na szczęście większość z nich można łatwo wyleczyć przy pomocy lekarza weterynarii.

Oto często zadawane pytania na temat zapobiegania robakom u szczeniąt.