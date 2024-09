Jeśli chodzi o karmienie szczeniąt, zwykle jest to dość łatwe przedsięwzięcie, ponieważ większość z nich pochłania wszystko, co im się poda. Kiedy jednak szczeniak nie je, może to być powodem do niepokoju – a powodów może być wiele. Niektóre szczenięta mogą mieć problemy z zębami, takie jak złamany ząb. Inne mogą tak bardzo polubić przekąski, że będą czekać na nie w nadziei, że dasz im je jako posiłek.

Jeśli szczenię odwraca głowę się od miski z karmą podczas jednego posiłku, prawdopodobnie nie jest to nic poważnego. Jednak szczenię nie powinno pozostawać bez jedzenia dłużej niż 12 godzin. Może to sprawić, że stanie się podatne na niski poziom cukru we krwi. Rasy małe i miniaturowe, takie jak szpic miniaturowy i maltańczyk, mają szybszy metabolizm niż większe psy, takie jak cocker-spaniele czy dalmatyńczyki, i jako takie są bardziej podatne na spadki poziomu cukru we krwi.

Jednak każdy pies jest inny, nawet w obrębie tej samej rasy, a szczenięta nie mają takich rezerw tłuszczu jak dorosłe psy.