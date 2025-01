REGULAMIN KONKURSU„Filmowa historia Twojego pupila z Royal Canin”(dalej: „Regulamin”)I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą "Filmowa historiaTwojego pupila z Royal Canin” (dalej: „Konkurs”).2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasadyprzyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania oKonkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.3. Konkurs organizowany jest przez IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,adres: 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisaną do Rejestru przedsiębiorcówKRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 13098, NIP: 525-10-22-800, kapitałzakładowy: 368.900 zł (dalej: „Organizator”).4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 oraz 921 k.c.5. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany aniprzeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisów Facebook aniz nimi powiązany. Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku zrealizacją Konkursu.7. Konkurs trwa od 29 stycznia 2025 r. do 19 lutego 2025 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).8. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, kupującaprodukty Royal Canin dla swojego pupila, posiadająca aktywne konto na portalu Facebook odmomentu dokonania zgłoszenia do 14 dni po upływie terminu publikacji listy Laureatów (dalej:„Uczestnik”).9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz RoyalCanin Polska sp. z o.o. a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższejrodziny uznaje się ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych,przysposabiających, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i powinowatych.10. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniazwycięzców, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się ztrzech osób powoływanych spośród reprezentantów Organizatora i Royal Canin Polska sp. zo.o. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, a w przypadku impasu głos decydującyma przewodniczący Komisji.II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE1. Konkurs zostanie przeprowadzony poprzez portal Facebook z użyciem formularzybłyskawicznych, które umożliwiają Uczestnikowi wysłanie zgłoszenia. W celu wzięcia udziałuw Konkursie każdy Uczestnik od momentu dokonania zgłoszenia do upływu 14 dni od momentuopublikowania listy Laureatów zobowiązany jest posiadać aktywne konto na portalu Facebookw zależności od sposobu dokonywania Zgłoszenia (dalej: „Profil”). Profil musi być założony iprowadzony zgodnie z regulaminem danej platformy oraz wszystkimi innymi zasadami,politykami lub wytycznymi. Jako Profil aktywny rozumie się Profil niezablokowany czasowolub stale, który nie jest Profilem fikcyjnym, a w przypadku Profilu na portalu Facebook jegonazwa składa się z prawdziwego imienia i nazwiska Uczestnika.2. Do prawidłowego dokonania zgłoszenia w Konkursie, wymagane jest dysponowanie sprzętem(komputerem, tabletem, smartfonem) posiadającym przeglądarkę internetową z podłączeniemdo sieci Internet. Szczegółowe warunki techniczne związane z używaniem platformy Facebookznajdują się w dokumentach znajdujących się w zasadach korzystania z tychże aplikacjiudostępnionych ich użytkownikom.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w Okresie Trwania Konkursu spełnićłącznie następujące warunki:a) wejść na profil Royal Canin na portalu Facebookhttps://www.facebook.com/royalcaninpolska/ zapoznać się z zasadami Konkursu dostępnymiw poście konkursowym zamieszczonym w dniu 29 stycznia 2025 r. na profilu Royal Canin, atakże zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i znajdującą się w nim klauzuląinformacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;; Regulamin dostępny pod linkiemzamieszczonym w poście konkursowym z dnia 29 stycznia 2025 r.b) zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie formularza błyskawicznego udostępnionego naprofilu Royal Canin na Facebooku wraz z postem konkursowym, w którym to formularzuUczestnik kreatywnie opisze, jak Royal Cain pomógł jego pupilowi, a także poda swoje daneosobowe takie jak adres e-mail oraz imię (dalej: „Zadanie Konkursowe”)dalej jako: „Zgłoszenie”.4. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:a. oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz klauzulą informacyjnądotyczącą przetwarzania jego danych osobowych,b. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału wKonkursie, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu,c. oświadcza, że ukończył 18 rok życia,d. oświadcza, iż jest wyłącznym autorem rozwiązania Zadania Konkursowego,e. oświadcza, że pupil, o którym opowiada w filmiku rzeczywiście istnieje i Uczestnikjest jego właścicielem lub osobą, która sprawuje nad nim opiekę, a także, że opisanahistoria jest prawdziwa,f. spełnia wszelkie pozostałe warunki uczestnictwa wskazane w Regulaminie.5. Odpowiedź na Zadanie Konkursowe musi pozostawać zgodne z prawem i dobrymi obyczajami,musi być sformułowana w języku polskim, nie może zawierać danych osobowych osób trzecichpoza Uczestnikiem, a także musi stanowić przejaw działalności twórczej Uczestnika o osobistymcharakterze, nie może być niestosowna, obraźliwa, wulgarna lub w inny sposób naruszać dobrychobyczajów, ukazywać treści powszechnie uznanych za naganne, niedopuszczalne,dyskryminujące, nawołujące do nienawiści lub promujące marki konkurencyjne wobec markiRoyal Canin. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia takiego Zgłoszenia z Konkursubez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestnika Konkursu.6. Organizator pominie Zgłoszenia od Uczestników posługujących się więcej niż jednym Profilemna portalu Facebook lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie działanianieuczciwego.7. Każdy Uczestnik uprawniony jest do dokonania jednego Zgłoszenia w Konkursie.8. W Konkursie nie biorą udziału Zgłoszenia, które zostały umieszczone w inny sposób niż opisujeto Regulamin. Niedopuszczalne jest umieszczanie postów/komentarzy pod informacjami oKonkursie dostępnymi na którymkolwiek z portali, a także przesyłania odpowiedzi na ZadanieKonkursowe bezpośrednio do Organizatora w formie e-mail lub innej bezpośredniej wiadomości.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeńUczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorówtelekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy, które mogą przeszkodzićswobodnej komunikacji Organizatora i Uczestników.10. Rozwiązania Zadania Konkursowego będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celuwskazania Zwycięzców pod względem kreatywności, oryginalności i zgodności z treścią ZadaniaKonkursowego. Sposób wyłaniania laureatów Konkursu przez Komisję został określony w VRegulaminu.III. PRAWA AUTORSKIE I ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU1. Dokonane Zgłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o następującej treści:a. Uczestnik jest wyłącznym autorem rozwiązania Zadania Konkursowego,b. Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych do rozwiązania ZadaniaKonkursowego,c. autorskie prawa majątkowe do rozwiązania Zadania Konkursowego nie zostały w żaden sposóbobciążone prawami osób trzecich.2. W przypadku Laureatów, Organizator nabywa zgodnie z art. 921 § 3 k.c. własność nagrodzonegodzieła, a równocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, zastrzega sobie prawo żądania od każdegoz Laureatów zawarcia pisemnej umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zwycięskiejodpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z uwzględnieniem treści oświadczeń izgód, o których mowa w ust. 3-9 poniżej, w zakresie i na polach eksploatacji obejmujących:a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną technikąegzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraztechniką cyfrową;b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - użyczenielub najem oryginału albo egzemplarzy,c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publicznewyświetlenie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdymógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy czym powyższenie stoi w sprzeczności z faktem, iż Organizator zastrzega sobie, zgodnie z art. 921 § 3 k.c.przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonego dzieła z chwilą wydaniaNagrody.Do czasu zawarcia pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych uznaje się, żepodstawą nabycia tychże praw jest oświadczenie zgodne z art. 921 § 3 k.c., a także oświadczaniai zgody wyrażone zgodnie z ust. 3-9 poniżej. Jeśli oświadczenie złożone na podstawie art. 921 §3 k.c. okaże się nieskuteczne dla ww. celu Laureat do czasu zawarcia pisemnej umowyprzeniesienia autorskich praw majątkowych udziela Organizatorowi i Royal Canin sp z o.o. zsiedzibą w Warszawie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do Zadania konkursowegona polach eksploatacji, o których mowa powyżej oraz udziela wszelkich upoważnień i zgód, ojakich mowa w ust. 3-9 poniżej.3. Z momentem wydania Nagrody Laureat przenosi prawo do rozporządzania i korzystania z prawzależnych do stworzonych utworów zależnych od Zadania konkursowego w tym w szczególnościopracowań, skrótów, przemontowań utworu stanowiącego Zadanie konkursowe w zakresie i napolach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej. Równocześnie Laureat jako autor zezwalaOrganizatorowi na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zadaniakonkursowego jak i powstałych na kanwie umowy utworów zależnych.4. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności donieoznaczania utworu (Zadania konkursowego) imieniem i nazwiskiem Laureata jako twórcy,decydowania o jego publikacji, wykonywania nadzoru autorskiego i zachowania jego integralności.. Organizator nie jest zobowiązany do publikacji utworu – Zadania konkursowego.5. Laureat wyraża zgodę na połączenie przez Organizatora lub Royal Canin sp. z o.o. jego utworu(Zadania konkursowego) z utworami innych autorów i ich wspólne rozpowszechnianie z Zadaniemkonkursowym. Laureat upoważnia Organizatora i Royal Canin sp. z o.o. do dokonywaniaopracowań, skrótów i innych modyfikacji Zadania konkursowego oraz korzystania irozpowszechniania tak powstałych utworów zależnych na polach eksploatacji, o których mowa wust. 2 powyżej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Laureat upoważnia Organizatora i RoyalCanin sp. z o.o. do zezwalania na wykonywania zależnego prawa autorskiego.6. Organizator oświadcza, że treść Zadania konkursowego będzie wykorzystana w działalności RoyalCanin Polska sp. z o.o., w tym dla celów informacji, promocji i reklamy produktów Royal CaninPolska sp. z o.o.7. Organizator może zażądać od Laureata wydania Zadania konkursowego na trwałym nośniku.Własność nośnika z momentem wydania przechodzi bez dodatkowego wynagrodzenia naOrganizatora.8. W przypadku gdy na skutek nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej,dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiekzobowiązania względem osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik.W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub podmiotom powiązanym z Royal CaninPolska sp. z o.o. przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszeniajakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względemosoby trzeciej, Uczestnik w całości zwolni Organizatora lub podmioty powiązane z Royal CaninPolska sp. z o.o. z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakichponiesienia będzie zobowiązany którykolwiek z tych podmiotów.9. Laureat zezwala Organizatorowi i Royal Canin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nawykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w ramach sesji nagraniowej stanowiącej elementNagrody I Stopnia, do celów wydania Nagrody jak i stworzenia materiałów reklamowych iinformacyjnych kampanii „Prawdziwe historie Royal Canin”, które Organizator lub Royal Caninopublikuje w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w ust. 2 powyżej. Organizator możeuzależnić wydanie Nagrody od podpisania stosownego zezwolenia w niniejszym zakresie napiśmie.IV. NAGRODY1. Do wygrania w Konkursie są: Nagrody I Stopnia oraz Nagrody II Stopnia, które zostały określonew niniejszym paragrafie. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, zaś prawodo Nagrody nie jest możliwe do przeniesienia na rzecz osoby trzeciej.2. Organizator zwróci się do Laureatów o przesłanie przez nich osobiście wykonanego zdjęciapupila, które Organizator i właściciel marki Royal Canin będzie mógł wykorzystać w materiałachpromocyjnych i informacyjnych dotyczących kampanii marki Royal Canin na zasadach, wzakresie i na polach eksploatacji wskazanych w pkt III Regulaminu. Organizator może zwrócić siędo Laureata z prośbą o doprecyzowanie historii przedstawionej w Zgłoszeniu.3. Nagrodą I Stopnia jest nagroda pieniężna w kwocie 10.000 zł oraz udział w sesji nagraniowej zudziałem Laureata i jego pupila w celu nagrania dodatkowego materiału reklamowego na celekampanii pt. „Prawdziwe historie Royal Canin” o wartości 117 000 zł. Łącznie wartość NagrodyI Stopnia to 127 0000 zł.4. Nagrodami II Stopnia jest zestaw karmy Royal Canin na rok przez co rozumie się łącznie od 10do 44 kg karmy w zależności od wielkości psa, przesłanej jednorazowo pod adres zamieszkaniaLaureata; Organizator przewidział 50 takich Nagród w Konkursie. Wartość Nagrody II Stopniazależna jest od rodzaju karmy dla psa dobieranej w zależności od jego rasy, wagi, aktywnościdziennej zgodnie z poniższą tabelą i opisem dokonanym przez Laureata:Szacowana wartość nagrody dla konsumenta w zależnościod wielkości psaRozmiar S* Rozmiar M** Rozmiar L***Waga psa kg 6 16 35Aktywność dzienna średnia średnia średniaZapotrzebowanie dzienne g 108 230 403Zapotrzebowanie roczne kg 40 90 150wielkość worka kg 8 15 10ilość worków szt 5 6 15średnia cena worka 150,00 zł 225,00 zł 205,00 złkoszt roczny liczony ze średniej ceny worka 750,00 zł 1 350,00 zł 3 075,00 zł*Psy dorosłe małe „S” (do 10 kg i powyżej 10 miesiąca życia)**Psy dorosłe średnie „M” (od 11kg do 25kg, powyżej 12miesiąca życia)***Psy dorosłe duże „L” (od 26kg do 44kg, powyżej 15miesiaca życia)5. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Do każdej zNagrody I Stopnia zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11%wartości nagrody, która zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem Nagrody. Kwota,o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora na rachunekbankowy właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej wimieniu nagrodzonych Uczestników Konkursu, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osóbfizycznych. Analogicznym zasadom opodatkowania podlega Nagroda II Stopnia o ile jej wartośćprzekracza kwotę 2000 zł brutto.6. Laureat Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.7. Sesja nagraniowa stanowiąca element Nagrody I Stopnia odbędzie się na przestrzeni Warszawy iwiosną 2025 r. po wcześniejszym umówieniu terminu z Laureatem. Organizator pokrywa kosztdojazdu Laureata na miejsce sesji. Organizator zobowiązany jest do zaproponowania Laureatowico najmniej 2 terminów sesji, z których Laureat w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania propozycjiw formie e-mail od Organizatora wybierze jeden z terminów poprzez odpowiedź na wiadomośće-mail Organizatora. W przypadku nieodbycia się sesji z przyczyn leżących po stronie Laureatalub jego pupila, Organizator nie jest zobowiązany do organizowania kolejnego terminu sesji. Wcelu usprawnienia komunikacji Organizator dopuszcza dodatkowy kontakt telefoniczny zLaureatem.V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD1. Spośród Zgłoszeń Komisja wybierze zwycięskich Uczestników (dalej: „Laureaci”).2. Laureaci Nagród zostaną wybrani przez Komisję w ten sposób, że do dnia 28.02.2025 r. zostaniewybrany 1 Laureat Nagrody I Stopnia oraz 50 Nagród II Stopnia z puli wszystkich zgodnych zRegulaminem Zgłoszeń.3. Komisja ocenia przesłane rozwiązania Zadania Konkursowego zawarte w Zgłoszeniach podwzględem formalnym i merytorycznym. Kryteriami wyboru zwycięskich rozwiązań ZadaniaKonkursowego branymi pod uwagę przez Komisję do wyłonienia Laureatów są: kreatywność,oryginalność oraz zgodność z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem.3. Komisja najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu, wyłoniLaureatów Nagród w Konkursie i poinformuje ich zgodnie z Regulaminem.4. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnikado złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu.VI. WYDANIE NAGRÓD, SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW1. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora o uzyskanym prawie do Nagrodynajpóźniej do dnia 04.03.2025 r. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany wZgłoszeniu.2. W terminie 3 dni od powiadomienia o Nagrodzie, Laureaci zobowiązani są przesłać na adres email [email protected] wiadomości e-mail zawierającej dodatkowe dane osoboweniezbędne w celu wydania im Nagrody. W przypadku Nagród I Stopnia są to imię i nazwisko,numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank w Polsce, numer telefonu z polskichzasobów numeracji. W przypadku Nagród II Stopnia są to imię i nazwisko, adreskorespondencyjny do wysyłki Nagrody, numer telefonu z polskich zasobów numeracji. Powyższewarunki muszą zostać spełnione w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o wygranejpod rygorem utraty prawa do Nagrody.3. W przypadku:a. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej wewskazanym tam terminie;b. wysłania przez Laureata niekompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 2powyżej;c. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych wRegulaminie,Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora,który jest uprawniony do jej wręczenia innej nienagrodzonej w Konkursie osobie, którejodpowiedź na Zadanie Konkursowe została oceniona jako najlepsza. W takim przypadkupostanowienia ust. 1-3 Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednio. Organizator niejest zobowiązany do wyboru Laureatów rezerwowych.4. Nagrody II Stopnia zostaną wydane przez Organizatora przesyłką kurierską z wykorzystaniempodmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej S.A. w terminie do31.05.2025 roku. Podczas odbioru Nagrody Laureat zostanie poproszony o podpisanie protokołuodbioru Nagrody. Nagroda I Stopnia zostanie wydana poprzez przelew bankowy na rachunekbankowy Laureata. Wydanie Nagrody nastąpi na koszt Organizatora.VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje należy zgłaszać w formie wiadomości e-mailwysłane na adres: [email protected] Reklamacja powinna zawierać: imię,nazwisko, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.2. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 (czternaście) dni liczonych od daty jej otrzymania.O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie e-mailprzesłanego na adres, z którego nadano reklamację.3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dodochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jestOrganizator (dalej: „Administrator”).2. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane sąprzetwarzane, może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora lub wyznaczonegoprzez niego inspektora ochrony danych [email protected] Korespondencję należy kierować naadres: ul Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa albo poprzez wiadomość e-mail na adres:3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika lub Laureata, w celu:a. wzięcia udziału w Konkursie, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, wydania im Nagródoraz opublikowania listy Laureatów jest uzasadniony interes Organizatora/Administratora,którym jest promocja i reklama produktów marki Royal Canin wykonywana na rzecz klientaRoyal Canin Polska sp. z o.o.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);b. rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami jest prawnieuzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);c. sprawozdawczości podatkowej i księgowej jest konieczność wypełnienia obowiązkuprawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),d. odpowiedzi na wiadomości ze skrzynki kontaktowej dostępnej na Stronie Konkursu. (art. 6ust. 1 lit. f RODO),e. realizacji Nagrody w postaci publikacji zwycięskiego materiału w ramach kampaniireklamowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).4. Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi hostingu, firma kurierska,PocztaPolska S.A., bank świadczący usługi przelewu środków, poczta, operator portalu FacebookMeta Platforms Ireland Ltd.5. Dane osobowe przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konkursie w tym wyłonienia zwycięzcówKonkursu i wydania im Nagród oraz opublikowania listy Laureatów do okresu 1 miesiąca, liczącod daty wydawania Nagród w Konkursie. Dane osobowe przetwarzanie w celu rozpatrzeniareklamacji ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami przetwarzane będą do czasu upływuokresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązkówsprawozdawczości podatkowej i księgowej przetwarzane będą przez okres 5 lat, licząc od końcaroku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe przetwarzane w celu obsługiskrzynki kontaktowej przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy, nie krócej jednak niż dowyczerpania wątku dyskusji. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Nagrody przetwarzanebędą przez czas trwania kampanii nie dłużej niż 5 lat.6. Uczestnik i Laureat posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie w jakim daneprzetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.7. Uczestnik bądź Laureat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody i niepodaniadanych osobowych udział w Konkursie będzie niemożliwy.9. Z uwagi na fakt, że Konkurs organizowany jest przez portal Facebook– dostęp do danychosobowych uzyskuje Meta Platforms Ireland Limited. Administrator nadmienia, iż daneUczestnika, aczkolwiek przetwarzane w innym celu, i tak znajdują się w posiadaniu FacebookIreland Limited z uwagi na fakt pozostawania przez Uczestnika użytkownikiem portalu Facebooki faktem, że za Zgłoszenie traktuje się czynność dostępną w ramach regularnej funkcjonalnościtychże platformy.IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Konkursu orazw siedzibie Organizatora.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy KodeksuCywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.3. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji Regulaminu bez uszczerbku dla prawnabytych Uczestników i Laureatów, w szczególności Organizator zastrzega sobie możliwośćprzedłużenia Konkursu zwiększając odpowiednio pulę Nagród lub dodając inne dodatkoweNagrody.4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loteriąpromocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą w rozumieniu Ustawyz dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.