"Saszetki od Royal Canin Kitten to produkt, które moje kociaki pokochały! Ja sama rzecz jasna produktu nie miałam okazji posmakować, ale za to przez cały czas bacznie obserwowałam moje kocięta, by wywnioskować, jak one reagują na karmę. Jeśli chodzi o mokrą karmę Kitten od Royal Canin, moje pupile wcinały produkt ze smakiem, co w przypadku innych firm nie zdarzało się często... Ich miseczka natychmiastowo była opróżniona. Można powiedzieć, że jadły, aż się uszy trzęsły, haha. Widać, że karma bardzo im smakowała. Nie zauważyłam także żadnych negatywnych skutków po wprowadzeniu karmy od Royal Canin do diety. Również przeanalizowałam skład produktu i uważam, że jest naprawdę dobry i zawiera wiele wartościowych składników odżywczych dla małych kotów. Polecam! "