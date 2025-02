Smakuje i szybko znika

"Jeśli Wasz szczeniak jest pierwszym takim pupilem w domu i zachodzicie w głowę, co i ile powinien jeść, to sucha karma Puppy Mini od Royal Canin jest idealnym rozwiązaniem. Zawiera naturalne antyoksydanty, stymuluje odporność psa i wspiera pracę mózgu. Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z karmą mokrą. Wszelkie możliwości i kombinacje znajdują się w podpowiedzi na tyle opakowania. Szczelnie zamykane, strunowe opakowanie chroni karmę przed wilgocią i pomieszczenie przed zapachem. Skład przykuwa uwagę suszonym białkiem, zawartością ryżu i tłuszczów, a do tego witamin, luteiny i np. cynku. To kompleksowy, wygodny posiłek, który zapewni również szczeniakom odpowiednie wsparcie i rozwinięcie mikrobiomu jelit. Zostanie z nami na dłużej, tym bardziej, że ta karma może być stosowana do 10 miesiąca życia. Polecam!"



Nartalia