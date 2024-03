Principais aspetos a considerar para uma boa transição de cachorro a cão adulto

Desde o momento em que o seu cachorro nasceu, iniciou-o num estilo de vida saudável ao escolher uma das referências da Royal Canin, adaptada a todas as idades, raças e sensibilidades.

Agora, o seu cachorro parece crescido e poderá ter muitas perguntas a surgir na sua mente, sendo a primeira «o meu cão já é adulto? Sabemos que este pode ser um momento stressante e confuso. A verdade é que a idade adulta chega calmamente e não é assim tão fácil de detetar, por isso, aqui ficam algumas informações que esperamos que o ajudem a tomar as melhores decisões para o seu bem-estar.

Porque é que tornar-se adulto é um momento tão crucial?

Os cachorros atravessam um desenvolvimento notável num prazo muito curto até atingirem a idade adulta. Precisam de um alimento altamente calórico para acompanhar o seu gasto energético, mas também teores de cálcio e proteína adaptados, uma vez que estão a desenvolver o seu esqueleto e músculos a um ritmo acelerado.

Assim que um cão chega à fase adulta, o seu crescimento termina e as suas necessidades energéticas diárias diminuem uma vez que, geralmente, estabilizam. Como resultado, o seu alimento deve ser equilibrado e conter um teor adaptado e apropriado de gordura.

Na royal canin, sabemos que cada cão é único. As nossas décadas de experiência e investigação científica permitiram-nos desenvolver fórmulas secas e húmidas de elevada digestibilidade, adaptadas a todas as idades e a todas as sensibilidades, para que possa facilmente e em segurança cuidar das necessidades evolutivas do seu cão em todas as fases da sua vida.