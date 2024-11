Problemas urinários em gatos: causas e tratamentos

A doença do trato urinário inferior felino (também conhecida como DTUIF) afeta muitos gatos em todo o mundo e, muitas vezes, não tem uma causa subjacente identificável. Pode ter sérias repercussões na saúde do seu animal de estimação, por isso, é importante reconhecer os sinais clínicos e obter a ajuda adequada do médico veterinário o mais rapidamente possível.

Causas dos problemas relacionados com o trato urinário nos gatos

O aparelho urinário do gato pode estar inflamado ou ter minerais acumulados na bexiga. Estes minerais podem eventualmente cristalizar, aumentar e unir-se formando "pedras" que podem irritar o aparelho urinário e bloquear a passagem da urina. Os gatos idosos com micção frequente também podem sofrer de doença renal crónica ou de outras doenças sistémicas.

Sinais clínicos dos problemas relacionados com o trato urinário nos gatos

Quando o seu gato tem um problema relacionado com o trato urinário, o seu comportamento ao urinar muda. O gato pode tentar urinar com mais frequência e apenas urinar um pouco, ou deixar de o fazer de todo. Pode parecer tenso ou mostrar sinais de dor ao urinar e permanecer na posição em que urina durante mais tempo do que o habitual. A sua urina pode ter uma cor rosada devido a conter sangue. Noutras ocasiões, pode lamber ou limpar excessivamente a zona genital, mostrar perda de apetite ou apresentar outras alterações comportamentais.