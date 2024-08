Como cuidar de um gato com problemas renais

Quando estes órgãos não cumprem a sua função, um dos transtornos que pode aparecer é a doença renal crónica felina, cuja componente degenerativa faz com que seja mais frequente nos gatos mais velhos; de facto, é a causa principal de morte não acidental nos gatos com mais de 15 anos.Lamentavelmente, os gatos mais novos também podem padecer de algum tipo de insuficiência renal, devido, entre outras causas, a infeções bacterianas, ou deformações genéticas dos rins, o que coloca em risco a sua saúde.

Esta disfunção não está relacionada com os cálculos renais e muito menos com os cálculos urinários do gato. Não nos deve confundir o facto de que, quer os cálculos urinários, quer a insuficiência renal, requeiram uma alimentação adaptada, já que os alimentos para gatos com problemas urinários não estão relacionados com os alimentos de uma dieta renal para gatos.

SINTOMAS DE DOENÇA RENAL NOS GATOS

Se um gato bebé tiver hálito a “urina” acima do normal, perder o apetite e emagrecer bastante, desconfie que possa padecer de uma doença renal crónica. Sendo assim, a visita ao veterinário é obrigatória e urgente.Não devemos deixar a doença avançar porque o gato pode sofrer transtornos nervosos capazes de lhe causar um estado de coma e depois a morte.