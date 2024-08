Existe a ideia de que se o nariz estiver quente e seco o gato tem febre. No entanto, e apesar da temperatura do nariz estar relacionada com a temperatura corporal, esta não é a melhor maneira de confirmar se o animal apresenta ou não uma temperatura normal.

A temperatura corporal dos gatos é mais elevada do que nas pessoas: entre 38,5 a 39,5 °C, mas pode variar de espécime para espécime e devido a outros fa tores. Por exemplo, deitar-se ao sol ou perto de um radiador pode provocar, momentaneamente, o aumento da temperatura corporal de um gato perfeitamente saudável.

Como posso verificar a febre do meu gato?

A única maneira de confirmar se o nosso gato tem febre é medir-lhe a temperatura retal com um termómetro. Se perguntarmos ao nosso veterinário qual o tipo de termómetro mais adequado e como usá-lo, podemos fazê-lo nós mesmos em caso de suspeita.