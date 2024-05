Embora o peso do seu gato mude ao longo da vida, é importante que identifique as situações em que o seu peso, excessivo ou insuficiente, se torna um problema de saúde. Pode ser difícil se o aumento ou a diminuição de peso tiver ocorrido lentamente, mas há várias coisas a que pode estar atento.

Saiba que gatos têm uma predisposição para ganhar peso

Os gatos que correm maior risco de ganhar peso são:

Aprenda a verificar o peso do seu gato

Existem muitas variáveis que afetam o peso de um gato, incluindo o seu porte único, a raça, o sexo e a idade. Isso significa que pesar o seu gato e compará-lo ao valor de um "peso ideal" não é um processo exato. Em vez disso, pode ir controlando o seu gato em casa com alguns passos simples.

Se olhar de cima para o perfil do seu gato, deverá conseguir ver-lhe os ossos claramente, incluindo a reentrância do flanco, e uma clara distinção entre o tórax e o abdómen (tórax e estômago). Se o contorno for muito pronunciado, o seu gato pode estar abaixo do peso recomendado. Se o contorno estiver expandido com pouca definição, o seu gato pode ter excesso de peso.

Ao apalpar a barriga do seu gato, pode ficar a saber se este está ou não com um peso saudável. Gentilmente, tente sentir e contar-lhe as costelas, sentir as vértebras e os músculos das costas, bem como uma bolsa de gordura no estômago. Tendo estes elementos em consideração, poderá determinar se o peso do seu gato deverá ser motivo de preocupação:

Se lhe conseguir sentir as costelas, mas não forem visíveis, o seu gato tem um peso ideal

Se conseguir sentir as costelas, mas não contá-las, o seu gato está com excesso de peso

Se não conseguir sentir as costelas de todo, o seu gato é obeso

É importante levar o seu gato ao médico veterinário se tiver alguma preocupação com a sua saúde. O médico veterinário pode realizar o mesmo exame e outros testes para determinar o peso do seu gato.