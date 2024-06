As alergias são uma reação adversa do sistema imunitário a elementos que, sem o serem, ele os considera patogénicos. Esta reação materializa-se com a libertação de histamina que, por sua vez, pode causar uma variedade de sintomas, desde comichão até diarreias, de intensidade muito variável.

Relativamente às alergias alimentares, podem ser englobadas na expressão “reações adversas aos alimentos”, referindo-se à reação indesejada do organismo a um alimento que foi ingerido.

No entanto, nem todas as reações adversas aos alimentos se devem à intervenção do sistema imunitário. Podem ser metabólicas (por exemplo, a intolerância à lactose), farmacológicas (as reações produzidas por alimentos que contêm histamina) e intoxicações alimentares (devido a toxinas), mas não são as únicas.

As reações adversas aos alimentos, nas quais intervém o sistema imunitário, provocam alergias ou hipersensibilidades alimentares, e ocorrem quando o organismo reconhece a proteína dos alimentos como estranha e ativa o sistema imunitário para lutar contra ela.

Embora sendo algo um pouco técnico, devido à sua importância, deve-se salientar que as reações adversas aos alimentos normalmente ocorrem contra uma glicoproteína hidrossolúvel, que tem um peso molecular de 10 a 70 kD e é relativamente estável ao calor, aos ácidos e às proteases. Os alergénios alimentares mais comuns no gato são as proteínas da carne, lacticínios, peixe e cordeiro.

Portanto, a proteína que causa as reações adversas geralmente está num dos alimentos que o animal habitualmente recebe, quer nos principais ou num dos extras (recompensas, medicamentos, etc.). Por outro lado, embora geralmente se responsabilizem determinados aditivos alimentares como agentes que provocam reações adversas, por exemplo, os conservantes, a verdade é que este caso raramente tem sido documentado em gatos.

Ao contrário das pessoas, a resposta clínica da alergia alimentar não é imediata nos gatos, nem representa uma ameaça à sua vida. Pelo contrário, assemelha-se muito ao aspeto da dermatite atópica e tem como principal sintoma a comichão não sazonal. Portanto, antes de considerar uma reação de hipersensibilidade alimentar ou ambiental, devem ser descartadas outras doenças que manifestam este sintoma, como as infestações parasitárias de sarna sarcóptica, demodicose, cheiletielose; bem como as alergias a parasitas, por exemplo, a dermatite alérgica provocada por picada de pulga; transtornos metabólicos, como o hipotiroidismo ou os dermatófitos. As infeções bacterianas também devem ser levadas em consideração e ser devidamente tratadas, dado que contribuem para a comichão e, muitas vezes, a agravam.