Artigos essenciais para o seu novo gatinho

Está a preparar-se para a chegada do seu novo gatinho, com quem partilhará o seu dia a dia e a sua casa durante muitos anos. Embora a escolha da comida certa seja essencial, há uma série de outros preparativos que precisa de fazer, por exemplo, escolher onde irá comer e beber, o lugar onde irá dormir e os objetos com que irá brincar.

A criação de uma lista de artigos essenciais que deve ter preparados antes de o gatinho chegar contribuirá para que este se adapte mais facilmente.

Caixa transportadora para gatos

É perigoso transportar o seu novo gatinho solto no carro, por isso, é importante comprar uma caixa transportadora para gatos que seja suficientemente grande para que este a utilize quando já estiver totalmente desenvolvido. Para o seu gatinho se sentir mais confortável, coloque um cobertor na sua base e compre ainda um tapete substituto para o caso de eventuais acidentes provocados pelo stress da viagem.

Cama do gatinho

É essencial que o seu gatinho tenha uma cama confortável para dormir. Isso fará com que se sinta seguro no seu novo ambiente. No entanto, não fique surpreendido se o gatinho encontrar um sítio favorito para dormir, pois essa é uma das muitas formas como estabelecem o seu território e organizam o seu espaço.

Caixa sanitária

O seu gatinho vai precisar de uma caixa sanitária que seja suficientemente grande. Deverá igualmente ter uma pequena pá para remover os dejetos. Recomendamos uma caixa sanitária coberta para evitar derramamentos e limitar os odores. No entanto, alguns gatinhos não gostam de caixas sanitárias cobertas, pelo que terá de avaliar como reage.

Tigelas para a comida e a água do seu gatinho

Deve ter duas tigelas para o seu novo gatinho. Escolha tigelas de porcelana, metal ou vidro para a água, porque muitos gatos não gostam do sabor que a água ganha nas tigelas de plástico. Deve ter uma tigela pequena para a comida e uma maior para a água fresca, que deverão estar sempre acessíveis.

Certifique-se de que deixa espaço suficiente entre as duas tigelas para evitar que a água fique suja com comida, já que os gatos precisam de ter acesso contínuo a água potável, o que contribuirá para manter a saúde do seu trato urinário.

Arranhadores em poste e em árvore para gatos

Idealmente, os gatos devem ter acesso a um local onde possam cuidar das suas garras, por isso, é aconselhável comprar um poste arranhador. Deve igualmente investir num arranhador em árvore para gatos, já que os gatinhos gostam de trepar, o que os coloca numa posição mais alta e dominante, e vão adorar contorcer-se em torno das várias ramificações. Um arranhador em forma de árvore para gatos também ajuda o seu gatinho a fazer o exercício de que necessita.