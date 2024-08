Uma atividade saudável requer brincadeira

Satisfazer a necessidade do seu gato por uma atividade regular é uma parte essencial para o ajudar a manter-se com um peso saudável. Proporcionar a intensidade e frequência corretas de exercício para o seu gato, juntamente com a correta dosagem de alimentos, pode também impedir o desenvolvimento de certas patologias que podem ser causadas pela obesidade, incluindo diabetes e artrite.

Peça ao seu médico veterinário para lhe mostrar como identificar qual é a condição corporal saudável do seu gato. Os gatos saudáveis são bem proporcionados com costelas que se podem sentir facilmente, uma cintura visível de cima e um abdómen que se encolhe atrás da caixa torácica, quando visto de lado.

Se necessário, o seu médico veterinário poderá sugerir sobre a forma como aumentar o exercício diário do seu gato e ajudá-lo com quaisquer perguntas ou preocupações que possa ter sobre mudanças na forma ou peso do seu animal de estimação.