Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Imortalizados no animado clássico da Disney, 101 Dálmatas, não podíamos deixar de o dizer, estes lindos animais são ótimos companheiros caninos. Enérgicos, afetuosos e brincalhões, os Dálmatas têm um temperamento adorável e formam laços estreitos com as suas famílias humanas. Com uma pelagem curta e lisa, normalmente em preto ou pigmentada, a limpeza do pelo é bastante fácil.

Contudo, visto serem cães desportivos talentosos, os Dálmatas precisam de uma quantidade razoável de exercício diariamente. Dá muito uso às suas sapatilhas de corrida? O Dálmata pode ser o seu parceiro de corrida ideal. Mas também faz longas caminhadas. De qualquer forma, com a sua estrutura muscular e atlética, o Dálmata precisa de altos níveis de atividade para se manter feliz.

Onde originalmente se pensava serem provenientes da Croácia, sendo aí usados como cães de caça, os Dálmatas foram posteriormente importados para a Grã-Bretanha. Aqui foram utilizados como cães de carruagem. Foi também na Grã-Bretanha que a raça foi formalmente reconhecida, em 1890, com a criação do primeiro clube de Dálmatas.

Um capítulo interessante da sua história reside no facto de o Dálmata ter passado a ser sinónimo de corpo de bombeiros, especialmente nos EUA, onde se tornou na mascote oficial das corporações de bombeiros até ao dia de hoje. Por causa do seu histórico como cães de carruagens, os Dálmatas eram usados para guardar os cavalos que puxavam os carros de bombeiros. Mesmo agora, muitos bombeiros optam por ter um Dálmata como animal de estimação.

Mais recentemente, o Dálmata usufruiu de um enorme aumento de popularidade graças às suas incursões no grande ecrã. Além do filme da Disney de 1961, que foi adaptado do romance com o mesmo nome do autor britânico Dodie Smith, houve várias derivações do mesmo filme posteriores.

Infelizmente, isso também significou que muitos Dálmatas acabaram por ficar com tutores inexperientes que os compraram para os seus filhos mas que não tinham grandes conhecimentos sobre como cuidar de um Dálmata. Felizmente, essa situação melhorou e, com os cuidados certos e muito exercício, os Dálmatas foram bem acolhidos por famílias de todo o mundo.