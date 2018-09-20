Embora os cães possam ter aparelhos digestivos robustos, existem alguns problemas comuns que podem ser causados por infeções, dieta, estilo de vida e outros fatores. Os sinais clínicos destes problemas podem apontar para várias causas possíveis, pelo que é importante consultar o seu médico veterinário para obter mais orientações e tratamento.

Sinais clínicos e causas de diarreia nos cães

Se o seu cão tiver diarreia, irá defecar com mais frequência do que o normal e as fezes podem ter uma consistência mais mole. O seu médico veterinário irá distinguir entre uma diarreia causada por problemas no intestino delgado e diarreias causadas por problemas no intestino grosso; neste caso, geralmente ocorre uma diarreia mais parecida com muco, com dejeções frequentes de baixo volume.

A diarreia pode ser causada por diversos motivos como, por exemplo, o seu cão comer algo que lhe faz mal, uma infeção bacteriana ou viral, vermes ou outros parasitas, ou pode ser um indicador de um problema de saúde subjacente. Os cachorros estão particularmente em risco, pois têm aparelhos digestivos e sistemas imunológicos muito vulneráveis.

Uma infestação de parasitas pode causar diarreia no seu cão, incluindo lombrigas e protozoários, como coccidia. Embora a desparasitação possa ajudar a eliminar os vermes no aparelho digestivo, o seu cão ainda está em risco, pois nem todos os tratamentos são eficazes contra todos os parasitas.

O seu cão também pode ter diarreia se tiver hipersensibilidade alimentar ou alergia. Os sintomas gastrointestinais causados por alergias alimentares são geralmente mais crónicos do que a diarreia, sendo causados pela ingestão do alergénio. No entanto, se o seu cão tiver diarreia crónica, fale com o seu médico veterinário antes de mudar a dieta, pois são muitas as causas possíveis.

Tratamento da diarreia nos cães

Dependendo da causa subjacente, o médico veterinário pode prescrever tratamentos diferentes para a diarreia do seu cão. Estes tratamentos podem incluir desparasitação, medicamentos para tratar uma infeção e gestão alimentar, como dar ao animal uma dieta especializada para aliviar o esforço dos intestinos e ajudar a melhorar a qualidade das fezes.