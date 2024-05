Alimentos fritos e gordurosos

Tal como os alimentos fritos e gordurosos podem ser nocivos para as pessoas, também o podem ser para os cães. Os alimentos ricos em gordura podem causar perturbações gástricas no seu cão e contribuir ainda para o desenvolvimento de pancreatite nalguns cães. O consumo regular destes tipos de alimentos pode levar também à obesidade e aos problemas de saúde com ela relacionados.

Alho e cebola

Muitas pessoas cozinham regularmente com cebola e alho, mas estes ingredientes básicos são tóxicos para os cães. Quer o alho quer a cebola, cozinhados ou crus, quando ingeridos pelo seu cão podem danificar os glóbulos vermelhos, o que pode causar anemia.

Uvas e passas

Estas frutas são bastante saudáveis para o ser humano, mas são tóxicas para os cães. As uvas e as passas têm um efeito terrível na saúde do seu cão e podem levar a uma falha renal aguda e súbita.

Frutos secos

Apesar de poderem parecer saudáveis, evite dar de comer ao seu cão qualquer tipo de frutos secos. O tamanho faz com que representem um risco de asfixia, além de terem muita gordura que pode desencadear uma perturbação gástrica no seu animal de estimação. Em particular, as nozes de macadâmia têm demonstrado ser altamente venenosas para os cães. Embora não resultem em fatalidades, podem fazer com que o seu cão não consiga andar e provocar vómitos, letargia e tremores.

Leite, natas e queijos

À medida que os cães crescem e chegam à idade adulta, a sua capacidade de digerir produtos lácteos diminui, já que deixam de ter as enzimas necessárias para o fazer. Isso significa que podem apresentar sinais de intolerância à lactose se beberem leite ou comerem natas ou queijos. Alguns sinais clínicos são vómitos, diarreia e perturbação gástrica.

Se achar que o seu cão pode ter comido algo que não devia, é crucial obter aconselhamento junto do seu médico veterinário de imediato. Deve igualmente manter estes alimentos tóxicos fora do alcance do seu cão para garantir que só come o que é melhor para ele.