Os cães são propensos a ter pele sensível e podem inclusivamente desenvolver alergias a determinados elementos da sua dieta ou do ambiente que os rodeia. No entanto, antes de consultar um médico veterinário, há várias coisas a considerar sobre a probabilidade do seu cão ter alergias.

Como se manifesta a alergia em cães?

Uma alergia é uma reação desencadeada por um elemento específico, interno ou externo ao corpo, conhecido como alérgeno. Estes elementos podem ser característicos de um cão em especial ou serem típicos de uma raça, idade ou população. A reação é desencadeada pelo sistema imunitário, que tenta compensar respondendo anormalmente ao que deveria ser uma questão típica do meio ambiente ou interna do animal.

Quais são algumas das alergias mais comuns em cães?

Entre a população canina, existem algumas reações alérgicas comuns a que deve estar atento. Uma deles é a reação à picada de pulga, em que a pele do seu cão reage de forma mais intensa do que o normal. O mesmo pode acontecer com mosquitos e outros parasitas. Os cães também podem sofrer de alergias semelhantes à dos humanos e reagir a fatores ambientais, como o pólen ou ácaros.

Os cães podem ser hipersensíveis a certos agentes dos alimentos, o que pode desencadear uma alergia. Isto inclui a histamina, presente em determinados tipos de proteína, tomate e espinafre, assim como alguns nutrientes presentes em determinados cereais. Alguns dos nutrientes aos quais os cães são hipersensíveis estão presentes em certos alimentos para cães e podem causar reações indesejadas à pele e ao seu organismo.

Quais são os sinais clínicos de alergia num cão?

A primeira coisa que provavelmente denotará no seu cão é uma mudança de comportamento. O seu cão terá comichão e coçar-se-á de forma muito mais intensa do que o normal, seja num local específico ou em todo o corpo. Após alguma observação, poderá concluir que o tipo de sinais clínicos apresentados são semelhantes aos das alergias em humanos: a pele apresenta alguma vermelhidão, parece escamosa ou seca e dá comichão.