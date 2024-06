O seu cão é adepto de cuidar de si próprio, o que inclui coçar-se ocasionalmente para se livrar de insetos e outros elementos irritantes. Contudo, se reparar que o seu cão está constantemente a coçar-se durante vários dias ou se notar que a pele dele está inflamada, isso pode indicar que algo está errado.

Coceira do cão devido a insetos e pulgas

Uma das causas mais comuns para o seu cão se coçar constantemente é ter um parasita. Entre os parasitas, incluem-se as pulgas, os piolhos e outros insetos ou ácaros. Todos eles podem causar irritação no seu cão. O tratamento para as pulgas deve ser um elemento regular na rotina com o seu cão para reduzir o risco de infestação. No caso dos ácaros e de outros parasitas externos presentes nas casas, pode evitar que a pele do seu cão fique irritada aspirando regularmente e dando ao seu cão um colchão ou cama antiácaros.

No entanto, o seu cão pode estar a coçar-se por outro motivo mais complexo: alergias.

O seu cão e as alergias

Alguns cães têm predisposição genética para as reações alérgicas da pele, denominadas "dermatites atópicas". A dermatite atópica afeta um número significativo da população canina nalguns países e algumas raças (por exemplo, o Bulldog Francês, o Pastor Alemão ou o Labrador Retriever) encontram-se em maior risco do que outras.

A dermatite atópica ocorre porque o sistema imunológico do seu cão está a dar uma resposta excessiva a um elemento ambiental ou dietético normal, reagindo excessivamente. Isso faz com que se coce vigorosamente, tentando aliviar o desconforto. Este comportamento pode trazer problemas dérmicos quando a pele fica gretada ou ulcerada, ficando o cão mais suscetível de contrair outras infeções.