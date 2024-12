Dependendo da raça, da idade e de vários fatores genéticos do seu cão, pode descobrir que este é propenso a problemas de pele. Pode ajudar à recuperação do seu cão, bem como evitar problemas futuros, de várias maneiras simples.

O que é importante sobre a pele do seu cão?

A pele de um cão age como uma barreira entre os seus órgãos, músculos e esqueleto, e o meio ambiente onde estão inseridos. É o maior órgão do corpo e, incluindo o pelo, corresponde a cerca de 12% do peso total do corpo. Oferece proteção vital contra parasitas, armazena gordura, água e vitaminas e abriga terminações nervosas sensíveis.

A pele é uma barreira que impede a perda de água, reduzindo a possibilidade de desidratação, e ajuda a regular a temperatura corporal. A pele de um cão também secreta sebo, uma substância semelhante a óleo que cria uma biopelícula sobre a superfície da pele. Esta película protege contra ameaças externas gerindo o equilíbrio entre as bactérias "boas" e "más", e ajuda a evitar a multiplicação das mesmas. Também mantém o equilíbrio do pH da pele do seu cão, ajudando a evitar a irritação resultante de mudanças do meio ambiente.

Desta forma, a pele do seu cão é um filtro importante entre o ambiente que o rodeia e o respetivo corpo, e precisa de ser cuidada adequadamente.

Que sinais clínicos de problemas de pele poderá ter o meu cão?

À semelhança dos sinais clínicos de problemas de pele num ser humano, o seu cão pode sofrer de pele seca, irritada ou vermelhidão em determinadas áreas. A pelagem pode parecer seca ou oleosa, pode haver alguma perda de pelo ou pode notar o surgimento de caspa. É provável que a primeira coisa que veja é o seu cão coçar-se cada vez mais à medida que tenta aliviar um pouco do seu desconforto.

Determinadas raças de cães têm os seus próprios problemas de pele. Cães como os Bulldogs ou os Pugs podem sofrer de irritações por bactérias e fungos que se «multiplicam» nas dobras da pele. Os cães de porte médio que podem passar muito tempo no exterior ou a trabalhar estão expostos a pressões ambientais, o que significa que as defesas naturais da pele precisam de ajuda especial. Os Pastores Alemães, os Dálmatas, os Schnauzers Miniatura e os Shih Tzus têm uma pele igualmente sensível, por isso é importante perguntar ao seu médico veterinário se há alguma predisposição genética para os problemas de pele no seu cão de que deve estar a par.

Porque é que os cães desenvolvem doenças de pele?

Algumas doenças de pele nos cães são causadas ou agravadas por fatores externos. Os cães que passam muito tempo ao ar livre estão em contacto com uma maior variedade de potenciais pragas e parasitas, que por sua vez podem causar inflamações da pele. Embora a higiene seja importante, a utilização de um champô ou produto de limpeza que remova o sebo da pele também pode causar problemas.

Uma dieta nutricionalmente desequilibrada pode contribuir para o desenvolvimento de doenças de pele nos cães. Existem vários tipos de reações adversas aos alimentos, a mais comum das quais é a alergia. Como resultado, podem aparecer sintomas como comichão, vermelhidão e inflamação. A sensibilidade do seu cão, em combinação com a sua dieta, pode levar ao aparecimento de sinais de irritação da pele.

Manter a pele do seu cão saudável requer uma mistura complexa de nutrientes, incluindo ácidos gordos de cadeia longa, como, por exemplo, os dos grupos ómega-3 e ómega-6. Os microminerais, como o zinco e o cobre, são importantes para a função celular global e para ajudar a manter um revestimento de boa qualidade. Mas o mais importante são as proteínas de alta qualidade, essenciais e facilmente digeríveis. A pele e o pelo do seu cão consomem uma boa porção da sua ingestão diária de proteínas, pelo que é muito importante proporcionar-lhe o tipo e a quantidade certa das mesmas.

Pode manter a saúde da pele e do pelo do seu cão, e tomar medidas preventivas contra muitas doenças de pele comuns, escolhendo o alimento certo e sendo consciente dos fatores externos com os quais o animal pode entrar em contacto. Se não tiver a certeza, consulte o seu veterinário sobre as dietas específicas para ajudar a reduzir a intolerância a ingredientes e nutrientes.