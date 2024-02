No que se refere às origens destes cães, os antepassados nórdicos dos Cães da Pomerânia eram os cães de trenó do Ártico. Estes animais resistentes eram comumente conhecidos como Wolfspitz ou Spitz, sendo o Cão da Pomerânia descendente do Spitz Alemão.

Tendo recebido o nome da região histórica da Pomerânia (no norte da Polónia e da Alemanha) onde teve origem, pensa-se que o Cão da Pomerânia que conhecemos atualmente foi desenvolvido na época de setecentos. Originalmente um cão muito maior, o tamanho foi reduzido através de reprodução seletiva, tendo sido introduzidas também muitas cores de pelagem.

Decorreu pouco tempo até os Cães da Pomerânia começarem a ganhar popularidade e não tardou muito até serem inclusivamente procurados pela realeza. O primeiro membro da realeza que teve um Cão da Pomerânia foi a rainha Charlotte, rainha consorte do rei George III da Grã-Bretanha. Os seus dois Cães da Pomerânia foram retratados em pinturas de Sir Thomas Gainsborough.

Mais tarde, a Rainha Vitória tornou-se também uma grande apreciadora de Cães da Pomerânia, ao ponto de montar o seu próprio canil de criação. A sua influência fez também com que estes cães tivessem o maior número de entradas no Crufts, a exposição canina do Reino Unido, durante alguns anos.

O clube inaugural da raça foi fundado em 1891, no primeiro evento do Crufts, e o padrão da raça foi formado pouco depois. Em 1898, a raça havia sido registada nos EUA, no American Kennel Club, tendo sido formalmente reconhecida neste mesmo clube em 1900. Escusado será dizer que o Cão da Pomerânia tem sido um elemento popular em exposições caninas, e em casas de família da atualidade, desde então.