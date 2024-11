A queda de pelo nos cães também pode ocorrer devido a deficiências nutricionais, nutrientes esses cuja presença promoveria o desenvolvimento de uma pele e de um pelo saudáveis. A queratina, o componente principal do pelo, exige que os aminoácidos sulfurados sejam sintetizados adequadamente. Sem estes, o crescimento do pelo pode ser lento, este pode estar fragilizado e os cães poderão, eventualmente, sofrer de queda de pelo. Da mesma forma, a biotina consiste num nutriente fundamental para obter uma pele e um pelo saudáveis, protegendo-os de maleitas, como a queda de pelo.

Se o seu cão está com queda de pelo, também pode ser sintoma de um problema mais complexo. Os tumores ováricos ou testiculares, particularmente em cadelas e cães mais idosos, podem causar queda de pelo localizada. O tumor segrega hormonas que perturbam o ciclo sexual natural e o crescimento saudável do pelo.

A doença de Cushing, um problema comum entre a população canina, também pode causar queda de pelo. Trata-se de um tumor que leva a glândula suprarrenal do seu cão a produzir demasiado cortisol, resultando em obesidade, queda de pelo, manchas escuras e vários outros sinais clínicos de alteração comportamental. Outra doença como o hipotiroidismo, que consiste na pouca produção de hormonas, pode ter como sintoma a queda de pelo também.

Proteção contra a queda de pelo

Algumas das mais complexas causas de queda de pelo, como a doença de Cushing, devem ser tratadas por um médico veterinário e monitorizadas de perto. No entanto, em casa, também pode ajudar a proteger o seu animal de estimação da queda de pelo:

Certifique-se de que segue as diretrizes recomendadas para o tratamento regular e eficaz contra as pulgas e ovos de pulga

e eficaz contra as pulgas e ovos de pulga Utilize um champô testado dermatologicamente e indicado para o seu cão para aliviar qualquer comichão e, portanto, desincentivá-lo de se coçar

e indicado para o seu cão para aliviar qualquer comichão e, portanto, desincentivá-lo de se coçar Dê ao seu cão um alimento enriquecido com nutrientes para promover o desenvolvimento da pele e da pelagem, incluindo biotina e proteínas de elevada qualidade e digestibilidade

É importante levar o seu cão ao médico veterinário assim que notar alguma queda de pelo no animal, para que este possa fazer um check-up completo e receber o tratamento adequado. Também pode falar com o médico veterinário em qualquer altura para obter conselhos sobre como cuidar da pele e pelagem do seu cão.

Além disso, existem também produtos para cuidar da pele do seu cão para os casos de dermatose ou de queda de pelo.