Pogosta vprašanja

Navedbe o »mesu« v hrani za hišne ljubljenčke utegnejo zavajati.

Za dobavitelje hrane za mačke in pse je običajno, da svoje izdelke tržijo z navedbami o vsebnosti »mesa« ali »svežega mesa«, zlasti če jih navajajo kot primarne sestavine. V skladu z veljavno zakonodajo o hrani za živali morajo biti vse sestavine/skupine sestavin na embalaži navedene v padajočem vrstnem redu glede na težo pred kuhanjem. Na tej podlagi je »sveže meso«, ki že po svoji naravi vsebuje velik odstotek vode (približno 75 %), uvrščeno visoko na seznamu sestavin. To lahko ustvari vtis, da je »meso« glavni vir hranil, ki jih vsebuje hrana za hišne živali. Pri branju seznama sestavin pa je treba upoštevati, da »sveže meso« vsebuje 70–80 % vode. Med pripravo »predelanih živalskih beljakovin« kot »dehidrirane perutninske beljakovine« ali »piščančja moka« pa je večji del te vode odstranjen. To na primer pomeni, da 1 kilogram sveže perutnine zagotavlja približno 250 gramov hranilnih snovi, medtem ko 1 kilogram dehidriranih perutninskih beljakovin zagotavlja več kot 900 gramov hranil. Seznam sestavin, ki vsebujejo surovine z zelo različno vsebnostjo vode, je zaradi tega težko razumljiv. Na splošno morate ob branju in primerjanju specifikacij na embalaži hrane za hišne živali na vsak način upoštevati vsebnost vode. Pri primerjavah različnih vrst hrane priporočamo tudi pregled analize »zajamčenih hranil« (beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov itd.) in njihove prebavljivosti.